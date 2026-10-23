Anzeige
Mehr »
Freitag, 23.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Hotspot Rohstoffe: Neuer Highflyer abseits des Rampenlichts?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
Tradegate
23.10.26 | 18:29
330,90 Euro
-0,94 % -3,15
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
USA Tech 100
S&P 100
USA 500
1-Jahres-Chart
TESLA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TESLA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
332,35332,6018:34
332,35332,6518:34
WH SelfInvest
23.10.2026 18:15 Uhr
184 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Tesla: Roadster fliegt, Gewinn bricht ein - was nun?

Anzeige / Werbung

Tesla: Roadster fliegt, Gewinn bricht ein - was nun?

Ein Auto, das plötzlich abhebt, kopfüber unterwegs ist und anschließend wieder sicher landet: Tesla sorgt mit seinem neuen Roadster für spektakuläre Bilder. Doch während Elon Musk die Grenzen der Elektromobilität neu definieren will, zeigen die jüngsten Quartalszahlen eine deutlich weniger euphorische Realität. Der Nettogewinn bricht um 43 Prozent ein, die Investitionen in künstliche Intelligenz und Robotik kosten Milliarden und die Aktie gerät nach den Ergebnissen unter Druck. Gleichzeitig überrascht Tesla mit einem positiven freien Cashflow. Wie passt das zusammen?

Die Antwort könnte über die langfristigen Perspektiven der Tesla-Aktie entscheiden. Denn mit Robotaxis, Full Self-Driving, dem Cybercab, riesigen Energiespeichern und humanoiden Robotern baut Tesla an Geschäftsmodellen, die weit über den traditionellen Automobilmarkt hinausreichen. Erste Fortschritte sind messbar, doch zwischen technologischer Demonstration und profitablem Massengeschäft liegen erhebliche Herausforderungen. In der aktuellen Ausgabe von US-Aktien im Fokus analysieren Andreas Bernstein und Roland Jegen, welche Fortschritte Tesla tatsächlich erzielt, was die Zahlen verraten und warum die kommenden Jahre für die Bewertung der Aktie entscheidend werden könnten.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

?? Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

?? Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

?? Tägliche Webinare für Trader und Anleger

?? Aktuelle Marktanalysen

?? Kostenlose Demo

Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

© 2026 WH SelfInvest
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.