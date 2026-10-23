PEKING, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich des 90. Jahrestags des Sieges der Roten Armee auf dem Langen Marsch hat CGTN einen Artikel veröffentlicht. Ausgangspunkt ist die bekannte Geschichte von "Eine halbe Steppdecke". Der Artikel zeigt, warum Präsident Xi Jinping dazu aufruft, den Geist des Langen Marsches weiterzutragen, während China seine Modernisierung vorantreibt. Zugleich geht er der Frage nach, welche Lehren andere Länder des Globalen Südens aus Chinas Entwicklung ziehen können.

Im Winter 1934 kamen drei Soldatinnen der Roten Armee während des Langen Marschs zum Haus von Xu Jiexiu, einer armen Dorfbewohnerin im Dorf Shazhou in der Provinz Hunan. Als die Soldatinnen sahen, wie wenig Xu und ihre Familie hatten, um sich gegen die Kälte zu schützen, teilten sie ihre einzige Steppdecke und ließen eine Hälfte bei der Familie zurück.

Diese Geste wurde als die Geschichte von der "halben Steppdecke" bekannt und gilt bis heute als tiefgreifendes Symbol für die enge Verbindung zwischen der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und der Bevölkerung.

Am Donnerstag erinnerte Präsident Xi Jinping bei einer Gedenkveranstaltung zum 90. Jahrestag des Sieges der Roten Armee auf dem Langen Marsch an diese Begebenheit.

"Nur wenn wir uns an die Geschichte erinnern, können wir eine bessere Zukunft gestalten", sagte Xi. Er betonte, dass die Unterstützung des Volkes für den Sieg des Langen Marsches von entscheidender Bedeutung war, und rief zu neuen Erfolgen auf Chinas Weg zur Modernisierung auf.

Von einer halben Steppdecke zu einem besseren Leben

Als Xi im September 2020 die Ausstellung zur Geschichte von "Eine halbe Steppdecke" besuchte, appellierte er daran, den Langen Marsch der neuen Ära gemeinsam mit der Bevölkerung fortzusetzen.

Heute wird dieser Anspruch durch konkrete Maßnahmen sichtbar, die den Alltag der Menschen verbessern sollen. So erhalten Dorfbewohner ab 60 Jahren monatliche Zuschüsse. Außerdem übernimmt das Dorf die Hälfte ihrer Beiträge zur grundlegenden Krankenversicherung. Ein Betreuungsangebot für Kinder steht auch Familien in neun benachbarten Dörfern offen.

Für Xus Nachkommen sind die Veränderungen direkt spürbar. Ihr Enkel Zhu Xiaohong lebte einst in Armut. Mit Unterstützung der örtlichen Parteiorganisation absolvierte er eine Kochausbildung und eröffnete anschließend ein eigenes Restaurant.

"Früher gab uns die Rote Armee eine halbe Steppdecke. Heute hat uns die Partei ein gutes Leben ermöglicht", sagte Zhu.

Josef Gregory Mahoney, Professor für Politik und Internationale Beziehungen an der East China Normal University, erklärte gegenüber CGTN, die zentrale Lehre des Langen Marsches sei bis heute aktuell: Vertrauen entstehe, wenn die Bedürfnisse der Menschen ernst genommen würden und sie sowohl schwierige Zeiten als auch Erfolge gemeinsam erlebten. Auch heute hängen Armutsbekämpfung und ländliche Revitalisierung davon ab, dass die Menschen spürbare Verbesserungen in ihrem Leben erfahren.

Wie Xi am Donnerstag hervorhob, seien das Festhalten an den Idealen und dem Auftrag der Partei sowie die enge Verbindung zur Bevölkerung entscheidend, um neue Erfolge zu erreichen.

Ein neuer Langer Marsch

Auch Shazhou gestaltet heute seinen eigenen Weg auf dem "neuen Langen Marsch". Das Dorf nutzt sein revolutionäres Erbe und seine natürlichen Ressourcen, um neue Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung und gemeinsamen Wohlstand zu schaffen.

Historische Stätten aus der Zeit der Revolution wurden restauriert und touristisch erschlossen. Zugleich verbessert das Dorf die Lebensqualität vor Ort - unter anderem durch Maßnahmen zur Gewässersanierung, Abwasserbehandlung und Abfallentsorgung. In der umliegenden Region werden zudem regionale Obstsorten gezielt angebaut und Landwirtschaft und Tourismus miteinander verbunden. Das schafft neue Chancen für lokale Unternehmen sowie Arbeitsplätze und trägt zu einer nachhaltigeren Entwicklung des ländlichen Raums bei.

Wie erfolgreich dieser Wandel ist, zeigen die Zahlen. 2018 wurde Shazhou von der Liste der Armutsdörfer gestrichen. Bis 2025 stieg das jährliche verfügbare Nettoeinkommen pro Kopf der Dorfbewohner von weniger als 4.000 Yuan (rund 634 US-Dollar) im Jahr 2012 auf mehr als 25.000 Yuan. Die kollektiven Einnahmen des Dorfes erhöhten sich im selben Zeitraum von nahezu null auf über eine Million Yuan.

Der brasilianische Experte Rafael Henrique Zerbeto, der an einem Programm zur Nachverfolgung der Route des Langen Marsches teilnahm, betonte ebenfalls, dass die konsequente Ausrichtung am Wohl der Bevölkerung ein wesentlicher Faktor für Chinas Entwicklung bleibe. Von der Bewahrung des revolutionären Erbes bis hin zum Aufbau regionaler Wirtschaftszweige, die Einkommen vor Ort schaffen, habe er erlebt, wie China den Geist des Langen Marsches als Antrieb für eine hochwertige Entwicklung nutze.

Eine aktuelle Umfrage von CGTN unter 12.000 Menschen in 41 Ländern ergab, dass 63,9 % der Befragten weltweit die Führung der KPCh eng mit Chinas Entwicklungserfolgen verbinden. Unter den Befragten aus Ländern des Globalen Südens lag der Anteil sogar bei 71,4 %.

Mahoney zufolge hält der Lange Marsch auch für den Globalen Süden wichtige Erkenntnisse bereit: Entwicklungsstrategien müssen an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten angepasst sein. Zugleich lassen sich gemeinsame Herausforderungen nur durch internationale Zusammenarbeit bewältigen. Die übergreifende Botschaft: Dauerhafter Fortschritt gelingt, wenn Länder ihre eigenen Stärken nutzen und zugleich mit anderen auf gemeinsame Ziele hinarbeiten.

In seiner Rede zum Jahrestag bezeichnete Xi den Geist des Langen Marsches als "einen kostbaren Schatz und eine kraftvolle Triebfeder, die uns dazu inspiriert, Schwierigkeiten zu überwinden und mutig voranzuschreiten".

https://news.cgtn.com/news/2026-10-22/What-does-Half-a-Quilt-tell-us-about-China-s-new-Long-March--1Rs8bRay2Hu/p.html

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