Die Bundesregierung plant für 2027 inklusive Sondervermögen rund 200 Milliarden Euro neue Schulden. Ökonom Thorsten Polleit warnt bei wO TV vor diesem Kurs.
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Ökonom Thorsten Polleit warnt vor der Planung der Bundesregierung, bis 2027 rund 200 Milliarden Euro neue Schulden aufzunehmen. Er prognostiziert einen Anstieg der Bundesschuld auf etwa drei Billionen Euro bis 2030. Besonders kritisch sieht Polleit die steigende Zinslast: Die jährlichen Zinsausgaben könnten bis 2030 auf 80 Milliarden Euro klettern und bei einem Zinsniveau von 4 bis 5,5 Prozent bis 2034 auf bis zu 197 Milliarden Euro ansteigen.