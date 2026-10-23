SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 23. Oktober 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), der weltweit führende Anbieter von unbemannten Flugsystemen (UAS), gibt heute seine Partnerschaft mit Spirit Defense, einem Unternehmen der Boeing Company, bekannt, um die Produktion der Flugzeugzelle des neuen Collaborative Combat Aircraft (CCA) vom Typ FQ-42 Vengeance zu unterstützen. Im Juni erhielt GA-ASI von der U.S. Air Force (USAF) den Auftrag zur Produktion des FQ-42. In seiner Rolle als Partner für die Konstruktion und den Bau des Rumpfs bündelt Spirit Defense seine Kompetenzen in den Bereichen Engineering und fortschrittliche Fertigung, um das Programm vom Entwurf bis zur Produktion zu unterstützen.

GA-ASI ist seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1992 der alleinige Hersteller seiner UAS-Produktreihe, zu der die Modelle MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger sowie MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian gehören. Im Rahmen des FQ-42-Programms stellt die Partnerschaft mit Spirit Defense einen Kraftmultiplikator für das Unternehmen und das Land dar. Sie bietet Fertigungskapazitäten und industrielle Tiefe, um die CCA-Produktion schneller hochzufahren sowie zugleich die Produktionsresilienz zu stärken und Ausfallrisiken (Single Points of Failure) zu verringern.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Spirit Defense", sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. "Wir haben unsere bewährten Fähigkeiten in den Bereichen Entwurf, Entwicklung und Fertigung für das FQ-42-Programm etabliert. Mit Spirit Defense erweitern wir unsere Kapazitäten - genau die Art von Produktionsresilienz, die unser Kunde, die U.S. Air Force, für den Hochlauf der CCA-Produktion benötigt. Eine solche Partnerschaft steht für die skalierbare industrielle Basis, die die Air Force und das U.S. Department of War von der Industrie erwarten."

"Wir sind stolz darauf, fundiertes Fertigungs-Know-how und bewährte Kompetenzen in dieses wichtige Programm einzubringen", sagte Keith Schrader, President und CEO von Spirit Defense. "Unser Team ist sich der Verantwortung bewusst, die mit der Unterstützung kritischer nationaler Verteidigungsprogramme einhergeht, und wir sind bereit, für unseren Kunden und die Streitkräfte zu liefern."

Das FQ-42 ist ein speziell entwickeltes, unbemanntes Kampfflugzeug, das gemeinsam mit der USAF im Rahmen laufender Investitionen in halbautonome Kampfflugzeuge der nächsten Generation entwickelt wurde. Das modulare Design des Jets ermöglicht die schnelle Integration von Missionssystemen und Software für die Missionsautonomie. Die Softwarearchitektur von GA-ASI, die durch Live-Flugtests mit mehreren Flugzeugzellen demonstriert wurde, bildet die Grundlage für die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in komplexen Kampfszenarien.

Mögliche Partnerschaften zur Herstellung von CCA enden jedoch nicht hier. Weltweit führt GA-ASI Gespräche mit zahlreichen internationalen Streitkräften, die an unserer Gambit-Reihe modularer CCA interessiert sind. Die Gambit-Reihe ist eine Familie unbemannter Kampfflugzeuge, die aus unserer Arbeit am FQ-42, der XQ-67A Off-Board Sensing Station und dem MQ-20 Avenger hervorgegangen ist und für Aufgaben wie elektronische Kriegsführung, Unterdrückung feindlicher Luftabwehr (SEAD), Zerstörung feindlicher Luftabwehr (DEAD) sowie Präzisionsschläge aus sicherer Entfernung optimiert wurde, was sie zu einer vielseitigen Option für sich wandelnde Sicherheitsanforderungen macht.

Staaten, die an der Beschaffung von Flugzeugen der Gambit-Reihe interessiert sind, haben zudem die Möglichkeit, einheimische Fertigungskapazitäten in diese Programme einzubinden sowie eigene Sensoren, Waffensysteme und andere Kampftechnologien zu integrieren.

Über Spirit Defense

Spirit Defense, ein Unternehmen der Boeing Company, ist ein unabhängiger Zulieferer für die Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wichita, Kansas, bietet Engineering-Dienstleistungen, Planung und Bau, Fertigung sowie Unterstützung über den Produktlebenszyklus für Verteidigungsprogramme. Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung von Flugzeugen unterstützt Spirit Defense seine Kunden dabei, innovative Konzepte durch Rapid Prototyping, skalierbare Fertigung und bewährtes Know-how in der Luft- und Raumfahrt von der Entwicklung bis zur Produktion zu bringen.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger, MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian, XQ-67A und FQ-42 Vengeance. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung von Multimissionslösungen mit langer Einsatzdauer verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Angriffsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

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