Im Rahmen dieser Kooperation wird die von Elevate Farms entwickelte Technologie für vertikale Landwirtschaft genutzt, um den Wasserverbrauch, den Flächenverbrauch und die Kohlenstoffemissionen zu senken.

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Digital Reef setzt auf vertikale Landwirtschaft, um den ökologischen Fußabdruck von Rechenzentren in Zusammenarbeit mit Elevate Farms und Xange.com zu verringern und digitale Messungen, Berichterstattung sowie die Überprüfung der Umweltauswirkungen des Projekts innerhalb des "Reef Origin"-Ökosystems zu gewährleisten

Die Partnerschaft zwischen Elevate Farms Inc. und Digital Reef Ltd. fördert die Minderung der Umweltauswirkungen des weltweiten Ausbaus von Rechenzentren und schafft einen Rahmen für die Infrastruktur-Pipeline von Digital Reef, um die Umweltressourcen zu unterstützen und zu nutzen, die durch die ertragreichen, in einem geschlossenen Kreislauf betriebenen vertikalen Landwirtschaftsbetriebe von Elevate Farms erzeugt werden. Traditionelle landwirtschaftliche Lieferketten werden durch optimierte Indoor-Anlagen ersetzt, sodass die Kohlenstoffemissionen, der Wasserverbrauch und die lokalen Flächenengpässe bei der Lebensmittelproduktion erheblich reduziert werden.

Die Elevate Farms-Technologie ist Teil der Lösung zur Eindämmung der Klimaauswirkungen. Sie trennt die Lebensmittelproduktion von den Variablen der traditionellen Landwirtschaft, spart über 95 des üblichen Wasserbedarfs ein und reduziert sowohl die für gleichwertige Erträge benötigte Anbaufläche als auch die logistikbedingten Kohlenstoffemissionen erheblich.

Piers Slater, CEO von Digital Reef, erklärte: "Digital Reef begrüßt den Ausbau von Rechenzentren und übernimmt Verantwortung für den Umweltschutz und integriert durch den Beitritt von Elevate zu unserem Ökosystem hochinnovative, ressourcenschonende Agrartechnologie in unsere Umweltstrategie, um den industriellen Kohlenstoffausstoß zu mindern und dabei hocheffiziente Infrastruktur in großem Maßstab aufzubauen, um natürliche Ökosysteme zu schützen."

Amin Jadavji, CEO von Elevate Farm, fügte hinzu: "Unsere Mission war schon immer der Aufbau einer nachhaltigen, skalierbaren landwirtschaftlichen Basis, die weniger Land und Wasser verbraucht, als man es jemals für möglich gehalten hätte. Die Partnerschaft mit Digital Reef schafft eine direkte Verbindung zwischen den Anforderungen von morgen an die Rechenleistung und den grundlegenden Ressourcenbedürfnissen unseres Planeten. Sie ermöglicht eine digitale Expansion, ergänzt durch ein automatisiertes Modell der Lebensmittelversorgung, bei dem nahezu kein Abfall anfällt."

Xange.com wurde im Rahmen des Reef Origin Impact-Fonds damit beauftragt, die Datentransparenz durch den Einsatz digitaler dMRV-Protokolle (Measurement, Reporting, and Verification) sicherzustellen, einschließlich Energie- und Wasserverbrauch, Kohlenstoffausgleich und von Elevate Farms erzeugter Umweltgüter, und so eine vollständig überprüfbare Kohlenstoff- und Naturschutzbilanz zu gewährleisten. Durch den Einsatz von IoT-Technologie in der neuesten Anlage von Elevate in den VAE fördert die Allianz zwischen Elevate Farms, Digital Reef und Xange.com, die von mehreren Universitäten der VAE unterstützt wird, weltweit die Ernährungssouveränität bei gleichzeitiger hochgradiger Effizienz bei der Nutzung von Land-, Wasser-, Energie- und Düngemittelressourcen.

Über Elevate Farms

Elevate Farms Inc. www.elevate.farm ist ein technologiegestütztes vertikales Landwirtschaftsunternehmen, dessen Ziel es ist, die klimatischen Auswirkungen der traditionellen Landwirtschaft zu mindern. Durch den Einsatz proprietärer Automatisierungstechnologien, fortschrittlicher Photobiologie und hochpräziser Klimaregelung produziert Elevate Farms ertragreiche, nährstoffreiche Pflanzen bei einem Bruchteil der Umweltbelastung, wodurch erhebliche Mengen an Süßwasser eingespart, der Flächenverbrauch minimiert und der Eintrag chemischer Substanzen in die globale Nahrungskette verhindert werden.

Über Digital Reef

Digital Reef www.digital-reef.io ), der Geschäftsbereich für digitale Infrastruktur des in London, Großbritannien, ansässigen Unternehmens Reef Origin, entwickelt eine globale Pipeline für Rechenzentren mit einer Gesamtleistung von 3,3 GW, die Ökosysteme schafft, in denen nachhaltige digitale Infrastruktur, saubere Energie, Nahrungsmittel, Wasser, Industrie, Gemeinschaft und ökologische Infrastruktur gemeinsam untergebracht sind ganz im Sinne der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

Über Reef Origin

Reef Origin www.reeforigin.com ist ein weltweit tätiger, auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Entwickler und Investor in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur und Technologie mit einer Projektpipeline im Unternehmenswert von über 40 Mrd. US-Dollar.

Über Xange.com

Xange.com International Holding S.à r.l. www.xange.com ist ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen für Umweltinformationssoftware und Marktinfrastruktur, das Regierungen und Unternehmen digitale MRV-Systeme, Lösungen für die Marktinfrastruktur, Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie die Teilnahme am Umweltmarkt gemäß Artikel 6 anbietet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zu Projektpipelines und den erwarteten ökologischen Auswirkungen der Vereinbarung. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen wider und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, darunter behördliche Genehmigungen, Marktbedingungen und die Projektumsetzung. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Investition dar.

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Jude Slater, Reef Origin

E-Mail: jslater@reeforigin.com

Tel: +44 7960 345003