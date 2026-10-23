Bei Applied Digital läuft es an der Börse derzeit alles andere als rund. Allein am Donnerstag verlor die Aktie rund -9 % und liegt inzwischen mehr als -60 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Dabei wächst das Geschäft mit KI-Rechenzentren weiterhin rasant. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen einen Umsatzsprung von über 300 %, während langfristige Verträge Einnahmen in Milliardenhöhe versprechen. Warum reagieren Anleger trotzdem so skeptisch? Applied Digital-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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