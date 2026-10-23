© Foto: Andrej Sokolow - dpaMeta übertrifft die Erwartungen mit starken Quartalszahlen. Analysten setzen auf neue KI-Angebote und sehen weiteres Potenzial.
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Meta Platforms übertraf im dritten Quartal die Erwartungen der Wall Street mit einem Umsatz von 64,6 Milliarden US-Dollar, gegenüber den prognostizierten 63,37 Milliarden US-Dollar. Getrieben durch den Optimismus über neue KI-Angebote und das Geschäft mit künstlicher Intelligenz haben mehrere Investmentbanken ihre Kursziele für die Aktie angehoben, da sie trotz des vorangegangenen Kursanstiegs weiteres Potenzial sehen.
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