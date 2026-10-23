Bochum - Zum Auftakt des 9. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga haben sich der VfL Bochum und der VfL Wolfsburg mit einem 1:1 unentschieden getrennt.



Bereits in der 2. Minute erzielte Fabian Reese das Führungstor für die Gäste. Wolfsburgs Verteidiger Sael Kumbedi hatte auf der rechten Seite seinen Teamkollegen Muhammed Damar bedient, der das Leder anschließend per Seitenverlagerung an die linke Strafraumkante flankte. Dort zog Reese relativ unbedrängt einfach mal direkt ab und traf ins rechte untere Eck.



In der 63. Minute erzielte Sean Klaiber den Ausgleichstreffer für die Gastgeber. Nachdem Bochums Mittelfeldspieler Mats Pannewig einen Pass von Reese abgefangen hatte, trieb Berkan Taz die Kugel durch die Mitte und bediente seinen Teamkollegen Gerrit Holtmann auf der rechten Seite, der den Ball direkt zu Klaiber im gegnerischen Strafraum weiterleitete. Letzterer schoss das Leder anschließend wuchtig ins kurze Eck.



Durch das Unentschieden bleibt Wolfsburg voerst auf dem 3. Tabellenplatz, während Bochum zunächst auf den 14. Rang klettert.



Im Parallelspiel trennten sich der SV Darmstadt 98 und der FC St. Pauli mit einem 0:0 ebenfalls unentschieden. In der ersten Halbzeit dominierte St. Pauli das Geschehen und kam zu mehreren guten Gelegenheiten. Youssoupha Niang und Connor Metcalfe versuchten ihr Glück, doch entweder verfehlten sie das Tor oder scheiterten an Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen. Die Gastgeber hielten mit schnellen Kontern dagegen, konnten jedoch keine nennenswerten Torchancen kreieren.



Nach der Pause änderte sich das Bild kaum. St. Pauli blieb die spielbestimmende Mannschaft, während Darmstadt durch schnelles Umschalten versuchte, Nadelstiche zu setzen. Die beste Möglichkeit für die Gastgeber ergab sich nach einem Freistoß, den Marco Richter gefährlich in den Strafraum brachte, doch die Abwehr der Gäste klärte souverän.



In der Schlussphase versuchten beide Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch weder Darmstadt noch St. Pauli gelang es, die gegnerische Abwehr zu überwinden. Trotz der intensiven Bemühungen auf beiden Seiten blieb es beim 0:0.





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