Im Rahmen der Kooperation wird ein Fahrplan für die Einführung der Robotaxis von Pony.ai in Kasachstan auf der Fahrdienstplattform inDrive erstellt, wobei der NVIDIA Hyperion und das NVIDIA Halos-Sicherheitssystem zum Einsatz kommen werden.

inDrive, die globale Mobilitäts- und Lieferplattform, hat heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit NVIDIA und Pony.ai, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der groß angelegten Kommerzialisierung autonomer Fahrtechnologie, bekannt gegeben, um die Zukunft des autonomen Fahrdienstes zu erkunden. Kasachstan wird als erster Testmarkt dienen.

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inDrive and Pony.ai collaborate to explore autonomous mobility in Kazakhstan

Kasachstan wurde vor allem aufgrund seiner regulatorischen Voraussetzungen ausgewählt, nachdem das Land im Rahmen seines "Jahres der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz" den ersten strukturierten Rechtsrahmen für den fahrerlosen Verkehr geschaffen hatte. In Zusammenschau mit Kasachstans Stellung als führende Wirtschaftsmacht Zentralasiens bietet dies den Unternehmen eine hervorragende Ausgangslage, um den autonomen Fahrdienst in der Praxis zu bewerten.

Die drei Unternehmen werden die technische, betriebliche, regulatorische und wirtschaftliche Machbarkeit eines Angebots von für Stufe 4 tauglichen autonomen Fahrzeugen für Fahrgäste über die inDrive-App in Kasachstan prüfen. Pony.ai würde seine Robotaxis der siebten Generation (Gen-7) bereitstellen, inDrive würde die Fahrdienstplattform zur Verfügung stellen und den Dienst betreiben, während NVIDIA das Projekt mit seiner KI-Infrastruktur unterstützen würde.

NVIDIA Hyperion ist eine Referenzplattform für Sensoren und Rechenleistung für autonome Fahrzeuge der Stufe 4 und Robotaxis. Die NVIDIA-Robotaxi-Plattform kombiniert NVIDIA Hyperion mit dem Alpamayo Stack und dem Full-Stack-Sicherheitssystem Halos, um die Entwicklung sicherer, serienreifer autonomer Fahrsysteme zu beschleunigen.

inDrive und Pony.ai planen die Einführung von Robotaxis in Astana, der Hauptstadt Kasachstans, unter Einsatz der Gen-7-Robotaxis von Pony.ai. Die autonome Fahrtechnologie der Stufe 4 von Pony.ai wurde durch vollständig fahrerlosen kommerziellen Betrieb in großen chinesischen Städten sowie durch den Einsatz unter realen Bedingungen in Europa, dem Nahen Osten und Asien validiert. Das Gen-7-Robotaxi kombiniert Multisensor-Fusion, Redundanz auf Systemebene und Ausfallsicherheit, um einen sicheren und zuverlässigen fahrerlosen Betrieb zu gewährleisten. Der Launch würde im Anschluss an eine Vereinbarung mit der kasachischen Regierung erfolgen.

Astana, eine der am schnellsten wachsenden Hauptstädte Zentralasiens, bietet ein vielversprechendes Umfeld für autonome Fahrdienste. Mit rund 1,7 Millionen Einwohnern und einer steigenden Nachfrage nach urbanen Transportmöglichkeiten bietet die Stadt Robotaxis die Chance, bestehende Mobilitätsdienste zu ergänzen und den Einwohnern bequemere Fortbewegungsmöglichkeiten zu bieten. In Verbindung mit der etablierten Präsenz von inDrive in Kasachstan könnte diese Initiative die Basis für die Erforschung autonomer Mobilität in anderen Märkten der Region bilden. Nach dem Launch in Astana werden die Unternehmen prüfen, ob das Konzept auf andere Städte in Kasachstan sowie auf weitere Länder, in denen inDrive tätig ist, ausgeweitet werden könnte.

Arsen Tomsky, Gründer und CEO von inDrive, erklärte: "Autonome Mobilität verfügt über das Potenzial, den Verkehr in den von uns bedienten Städten erschwinglicher und zugänglicher zu machen. Gemeinsam mit NVIDIA und Pony.ai möchten wir mit Sorgfalt und verantwortungsbewusst herausfinden, wie sich diese Technologie in die Straßen und Gemeinden Kasachstans einfügen könnte und was das für Fahrgäste und Fahrer in unseren Märkten bedeuten könnte. Der zukunftsorientierte Ansatz Kasachstans bei der Regulierung autonomer Fahrzeuge schafft die dafür notwendigen Rahmenbedingungen und könnte als Vorbild für andere Märkte dienen. Astana ist außerdem die zweitkälteste Hauptstadt der Welt mit langen Wintern, Schnee und Eis. Die Einführung hier bietet eine wichtige Gelegenheit, die Technologie des autonomen Fahrens unter anspruchsvollen winterlichen Bedingungen zu evaluieren. Ein Erfolg in Astana könnte wertvolle Erkenntnisse liefern, um die autonome Mobilität auf andere Standorte auszuweiten, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen."

"Kasachstan eröffnet spannende Möglichkeiten, autonome Mobilität in einen neuen Markt in Zentralasien zu bringen", so Dr. James Peng, Gründer und CEO von Pony.ai. "Wir möchten unsere Erfahrungen beim Ausbau des Betriebs vollständig fahrerloser Robotaxis in China und bei der Expansion in internationale Märkte einbringen und freuen uns darauf, gemeinsam mit inDrive und NVIDIA zu erörtern, wie unsere bewährte Technologie an die lokalen Anforderungen angepasst werden kann. Diese Zusammenarbeit markiert einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu unserer Vision, autonome Mobilität für mehr Menschen weltweit zugänglich zu machen."

"Um autonome Mobilität in mehr Gemeinschaften zu ermöglichen, ist eine KI erforderlich, die auf die Komplexität des realen Straßenverkehrs ausgelegt ist und bei der Sicherheit an erster Stelle steht", sagte Rishi Dhall, Vice President of Automotive bei NVIDIA. "Mit NVIDIA Hyperion und dem NVIDIA Halos-Sicherheitssystem können inDrive und Pony.ai einen Weg zu skalierbaren Robotaxi-Diensten in Kasachstan erschließen und autonome Fahrtechnologie mit einer Plattform kombinieren, die Millionen von Fahrgästen miteinander verbindet."

Über inDrive

inDrive ist eine globale Mobilitäts- und Lieferplattform. Die inDrive-App wurde über 400 Millionen Mal heruntergeladen und zur zweitmeist heruntergeladenen Fahrdienst-App gekürt. Neben dem Fahrdienst hat inDrive ein stetig wachsendes Angebot an Dienstleistungen im Programm, darunter Überlandtransporte, Lieferdienste und Finanzdienstleistungen. Im Jahr 2023 gründete inDrive New Ventures, einen Geschäftsbereich für Risikokapital und Fusionen und Übernahmen.

inDrive ist in über 1.200 Städten in 47 Ländern tätig. Angespornt von seiner Mission, Ungerechtigkeit durch faire Entscheidungen zu bekämpfen, setzt sich inDrive dafür ein, das Leben der Menschen positiv zu beeinflussen. Dieses Ziel möchte das Unternehmen sowohl durch sein Kerngeschäft, das lokale Gemeinschaften über ein faires Preismodell unterstützt, als auch durch die Arbeit seiner Impact-Programme erreichen.

Über Pony AI Inc.

Pony AI Inc. ist ein Weltmarktführer bei der Kommerzialisierung autonomer Mobilität in großem Maßstab. Unter Nutzung seiner fahrzeugunabhängigen Virtual-Driver-Technologie, einer Full-Stack-Technologie für autonomes Fahren, die die firmeneigene Software, Hardware und Dienstleistungen von Pony.ai nahtlos integriert, entwickelt Pony.ai ein wirtschaftlich tragfähiges und nachhaltiges Geschäftsmodell, das die Serienproduktion und den Einsatz von Fahrzeugen in verschiedenen Anwendungsbereichen des Verkehrs ermöglicht. Pony.ai wurde 2016 gegründet und hat seine Präsenz in China, Europa, Asien, dem Nahen Osten und anderen Regionen ausgebaut, um einen flächendeckenden Zugang zu seiner fortschrittlichen Technologie zu gewährleisten.

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