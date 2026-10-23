Paris/London/Zürich - An Europas Börsen haben am Freitag hohe Energiepreise, Sorgen wegen zu hoher Bewertungen im KI-Sektor sowie schwache Konjunkturdaten aus Frankreich einmal mehr den Druck auf die Notierungen aufrecht gehalten. Automobil- und Luxus-Aktien verzeichneten nach schwachen Unternehmenszahlen besonders deutliche Abgaben. Der EuroStoxx50 verlor 0,31 Prozent auf 6.068,22 Punkte, daraus resultiert für den Leitindex der Eurozone auf Wochensicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab