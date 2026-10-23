Yannis Rodocanachi übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Brand Officer

Carole Gardner Diarra wird neue Chief Marketing Officer

Victoria Spadaro-Grant wird als Chief Scientific Product Officer im Unternehmen eingestiegen

Javier Huerta wird Chief Supply Chain Officer

The Wella Company, das weltgrößte Unternehmen, das ausschließlich Produkte für Haare und Nägel vertreibt, gab heute strategische Veränderungen in der Führungsspitze bekannt, um die nächste Phase des Unternehmens zu unterstützen, in der auch eine neue Organisationsstruktur für den Bereich Global Brand and Marketing vorgesehen ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261022146943/de/

Victoria Spadaro-Grant

The Wella Company gliedert ihren Bereich Global Brand and Marketing künftig in zwei eigenständige, sich jedoch ergänzende Teams, die jeweils über eine eigene Leitung und ein klares Mandat verfügen. Der Bereich Global Brand wird sich darauf konzentrieren, die Stärke des Markenportfolios des Unternehmens weiter auszubauen, während der Bereich Global Marketing darauf fokussiert sein wird, diese Stärke in Verbrauchernachfrage zu übersetzen. Gemeinsam werden die neu strukturierten Teams das Unternehmen künftig effektiver dabei unterstützen, die Markenbekanntheit weiter zu steigern, eine starke Markenaffinität zu schaffen und Fürsprecher unter Verbrauchern und Fachleuten zu gewinnen.

Im Zusammenhang mit dieser Umstrukturierung übernimmt Yannis Rodocanachi die neu geschaffene Position des Chief Brand Officer, und die Branchenveteranin Carole Gardner Diarra wird das Unternehmen als Chief Marketing Officer verstärken. Darüber hinaus hat The Wella Company Victoria Spadaro-Grant zur Chief Scientific Product Officer und Javier Huerta zum Chief Supply Chain Officer ernannt und investiert damit weiterhin in ihre Innovations- und Lieferkettenkapazitäten. Yannis, Carole und Victoria werden an Calvin McDonald, Chief Executive Officer, berichten, Javier wird an Frank Smalla, Chief Financial Officer und Chief Operating Officer, berichten.

Zitat von Calvin McDonald, Chief Executive Officer von The Wella Company:

"The Wella Company schlägt ein spannendes neues Kapitel auf. Wir haben ikonische Marken, verfügen über fundiertes wissenschaftliches Fachwissen und pflegen hervorragende Beziehungen zu Fachleuten. Diese Führungskräfte werden nun neue Perspektiven, nachgewiesene Kompetenzen und den gemeinsamen Ehrgeiz einbringen, schnell voranzukommen, mutig innovativ zu sein und gemeinsam mit Fachleuten und Verbrauchern auf der ganzen Welt erfolgreich zu sein. Ich bin begeistert von dem Team, das wir aufbauen, und zuversichtlich, dass dies die richtigen Führungskräfte sind, um gemeinsam die Zukunft der Schönheitsbranche zu gestalten."

Diese Veränderungen unterstützen die Prioritäten von The Wella Company in den Bereichen Markenaufbau, Innovation und Omnichannel-Strategie. Die folgenden Ernennungen und Wechsel sind Teil dieser Weiterentwicklung.

Rollen und Verantwortlichkeiten:

Yannis Rodocanachi wurde mit sofortiger Wirkung zum Chief Brand Officer ernannt. Er war zuvor als President of Brands und Chief Marketing Officer bei The Wella Company tätig. In der neu geschaffenen Position des Chief Brand Officer wird er das Markenmanagement, die Verbraucher- und Kundenanalysen sowie die kreative Exzellenz verantworten und Marken innerhalb des Portfolios des Unternehmens, das aus sieben strategischen Marken besteht, so gestalten, dass sie von Fachleuten und Verbrauchern gleichermaßen geschätzt und nachgefragt werden.

Carole Gardner Diarra wurde mit Wirkung zum 2. November zur Chief Marketing Officer ernannt. Sie blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Beauty, Mode und Konsumgütermarken zurück und war zuletzt bei UGG als Global Vice President of Marketing tätig. Als Chief Marketing Officer wird Frau Diarra den Bereich Global Marketing leiten und die Aktivierungsmaschine aufbauen, die Markenbegeisterung in Verbrauchernachfrage verwandelt, und damit den professionell geführten, verbraucherorientierten Ansatz des Unternehmens auf das gesamte Portfolio ausweiten.

Victoria Spadaro-Grant wird neue Chief Scientific Product Officer und tritt ihr Amt am 18. Januar 2027 an. Derzeit ist sie Chief Science Innovation Officer bei Tate Lyle und hat zuvor die Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Barilla modernisiert. Als Chief Scientific Product Officer wird sie Wissenschaft, Verbraucherbedürfnisse und kommerzielle Perspektiven enger miteinander verzahnen. Dabei kann sie auf die sechs globalen Forschungs- und Entwicklungszentren des Unternehmens, mehr als 300 Wissenschaftler sowie über 1.200 erteilte und angemeldete Patente zurückgreifen.

Javier Huerta wurde mit Wirkung zum 1. Dezember zum Chief Supply Chain Officer ernannt. Er wird außerdem dem Führungsteam von The Wella Company beitreten. Herr Huerta verfügt über 30 Jahre internationale Erfahrung bei Imperial Brands, wo er die erste integrierte, durchgängige globale Lieferkette aufbaute, sowie bei Unilever und Nestlé. Als Chief Supply Chain Officer wird er die rund 2.000 Mitarbeiter starke globale Lieferkettenorganisation des Unternehmens leiten und deren Kompetenzen in den Bereichen Beschaffung, Fertigung, Qualität und Logistik weiterentwickeln, um unsere Omnichannel-Strategie, einschließlich E-Commerce- und Direct-to-Consumer-Plattformen für ausgewählte Marken, zu unterstützen.

Neben diesen Veränderungen gab The Wella Company zudem den geplanten Ruhestand von Peter Coles, Chief Scientific Officer, bekannt, der auf eine beeindruckende 36-jährige Karriere als Leiter von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen bei The Wella Company, Coty Inc. und Procter Gamble zurückblicken kann. Peter wird The Wella Company weiterhin in Teilzeit als Berater erhalten bleiben. The Wella Company dankt Peter für seine maßgeblichen Beiträge bei der Gestaltung des Unternehmens und dem Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsabteilung während seiner Amtszeit.

Biografien:

Über Yannis Rodocanachi

Yannis Rodocanachi war seit Oktober 2026 als Chief Brand Officer bei The Wella Company tätig. Davor war Herr Rodocanachi seit November 2024 als President of Brands und Chief Marketing Officer bei The Wella Company sowie von Oktober 2021 bis November 2024 als President, Americas bei The Wella Company tätig.

Vor seinem Eintritt bei The Wella Company war er von Oktober 2019 bis Oktober 2021 Chief Executive Officer von BH Cosmetics, einer unabhängigen Kosmetikmarke, wo er eine Beauty-Plattform mit Schwerpunkt auf Verbrauchern der Generation Z aufbaute.

Vor seiner Zeit bei BH Cosmetics war er mehr als 18 Jahre lang bei L'Oréal in leitenden Führungspositionen zuständig für die Verwaltung der führenden Haar- und Make-up-Marken des Unternehmens. Herr Rodocanachi erwarb einen Master of Science in Betriebswirtschaft an der NEOMA Business School in Frankreich.

Über Carole Gardner Diarra

Carole Gardner Diarra wird ab dem 2. November 2026 die Position der Chief Marketing Officer bei The Wella Company übernehmen. Frau Diarra war seit September 2021 als Global Vice President of Marketing bei UGG tätig, wo sie eine zentrale Rolle dabei spielte, das Unternehmen von einer ikonischen, stark saisonabhängigen Schuhmarke zu einem globalen Mode- und Lifestyle-Unternehmen weiterzuentwickeln. Sie baute auch einen Großteil der modernen Marketingorganisation und des Betriebsmodells auf, die zur Unterstützung des Wachstums der Marke erforderlich waren.

Vor ihrem Einstieg bei UGG war sie als Global Chief Marketing Officer beim Direktvertriebsunternehmen für Gesundheits- und Wellnessprodukte Arbonne tätig, zuvor arbeitete sie 15 Jahre lang bei L'Oréal in leitenden Positionen in den USA und in Paris in den Bereichen globales Markenmanagement, Verbraucherforschung, Innovation, Marketingoperationen, E-Commerce sowie Gewinn- und Verlustrechnung. Frau Diarra erwarb einen Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften an der Duke University und einen Master of Business Administration an der Harvard Business School.

Über Victoria Spadaro-Grant

Victoria Spadaro-Grant wird mit Wirkung zum 18. Januar 2027 die Position der Chief Scientific Product Officer bei The Wella Company antreten.

Frau Spadaro-Grant war seit November 2020 als Chief Science Innovation Officer bei Tate Lyle tätig, einem weltweit tätigen Anbieter von Inhaltsstoffen und Lösungen für Lebensmittel, Getränke und Körperpflegeprodukte. Sie leitete dort die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie Innovation in milliardenschweren Geschäftsbereichen und baute Technologie- und Vertriebsplattformen auf, um Mehrwert zu schaffen und das Produktportfolio weiterzuentwickeln.

Vor ihrer Tätigkeit bei Tate Lyle war sie als Global R&D and Quality Food Safety Chief bei der Barilla Group tätig, einem weltweit tätigen Lebensmittelunternehmen in Privatbesitz. Dort modernisierte sie den Forschungs- und Entwicklungsbereich, stärkte dessen technische Ausrichtung und Verbraucherorientierung und entwickelte nachhaltige Innovationen. Frau Spadaro-Grant erwarb unter anderem einen Bachelor of Science in Lebensmitteltechnik an der Universidad Nacional de Luján, einen Master of Business Administration an der Carlson School of Management der University of Minnesota sowie einen Doktortitel in Lebensmitteltechnik an der Texas A&M University.

Über Javier Huerta

Javier Huerta wird mit Wirkung zum 1. Dezember 2026 zum Chief Supply Chain Officer von The Wella Company ernannt.

Herr Huerta war seit Februar 2021 als Chief Supply Chain Officer bei Imperial Brands PLC tätig, einem multinationalen FTSE-30-Unternehmen, wo er die globale Lieferkette und die Produktentwicklung in über 100 Märkten, an 30 Produktionsstandorten und mit einer Belegschaft von 15.000 Mitarbeitern leitete.

Vor seiner Tätigkeit bei Imperial Brands arbeitete er über 11 Jahre lang bei Unilever in London und den Niederlanden in den Bereichen Lieferkette und Betrieb sowie über 13 Jahre lang bei Nestlé in den Bereichen Betrieb, Wirtschaftsingenieurwesen und Fertigung. Herr Huerta hat einen Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen vom Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey in Mexiko.

Über The Wella Company

The Wella Company ist das weltweit größte Unternehmen, das ausschließlich Haarpflege- und Nagelpflegeprodukte vertreibt. Das Unternehmen blickt auf eine 145-jährige Tradition zurück und ist in mehr als 100 Ländern vertreten. Heute verbinden die über 6.000 Mitarbeiter des Unternehmens Wissenschaft, Kunstfertigkeit und Fachkompetenz, um Haarfarben, Pflege-, Styling- und Behandlungsprodukte, Nagelprodukte sowie hochwertige Haarstyling-Geräte zu entwickeln und zu vermarkten. The Wella Company ist seit jeher fest in der professionellen Beauty-Branche verwurzelt und bedient Saloninhaber, Friseure, Nageltechniker sowie Verbraucher auf der ganzen Welt.

Zu ihrem Portfolio an Kultmarken gehören Wella Professionals die weltweit führende Salon-Haarfarbenmarke* -, Sebastian Professional, Nioxin, ghd, Clairol, Wella/Koleston und OPI.

Das Unternehmen unterhält Hauptniederlassungen in New York City, Genf, London, Darmstadt (Deutschland) und Calabasas (Kalifornien) sowie Standorte in Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Mexiko, den Niederlanden, Polen, Spanien, Schweden, Thailand, der Türkei und vielen weiteren Ländern.

*Basierend auf dem Umsatz der Marke Wella Master in US-Dollar gemäß der von Kline veröffentlichten Studie 2025 Salon Hair Care Global Series für die Kategorie Haarfärbeprodukte.

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