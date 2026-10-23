München (ots) -Die Festung Hafenstraße hält! Rot-Weiss Essen bleibt zu Hause eine Macht: 16 seiner nun 21 Punkte holt RWE im eigenen Wohnzimmer. So auch beim 1:0 gegen Jahn Regensburg zum Auftakt des 11. Spieltags in der 3. Liga. Durch ein Tor von Lucas Brumme (15.) trotzt das Team von Trainer Uwe Koschinat zahlreichen Ausfällen. "Wir haben aus allen Positionen geballert", sagt der stolze Coach, der mit seiner verletzungsgebeutelten Truppe vorübergehend Zweiter ist: "Was die Mannschaft insgesamt an Energie auf den Platz gebracht hat, das ist wirklich beispielhaft." Trotzdem wird die Arbeit nicht weniger, weil sich Angreifer Jaka Cuber Potocnik verletzt - nachdem in dieser Woche bereits die Offensivkräfte Semir Telalovic und Marvin Obuz ausgefallen sind. Koschinat dazu: "Leider Gottes haben wir möglicherweise diesen Sieg wieder sehr teuer bezahlt. [...] Wenn ein Spieler mit so starken Schmerzen das Spielfeld verlässt, deutet das im Regelfall darauf hin, dass wir den Spieler auf Zeit verlieren." Und das ausgerechnet vor dem DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig am Dienstag. Koschinat will dem Champions-League-Teilnehmer einen "großen Fight" liefern, Torwart Jakob Golz setzt auf die Heimkulisse: "Wir müssen mutig sein. Wir werden alles reinhauen. Wir haben dieses Jahr eine super Bilanz hier mit den Fans zusammen."Regensburg steckt mit 10 Zählern weiter auf einem Abstiegsplatz fest. Trainer Sascha Hildmann frustriert vor allem die 1. Halbzeit: "Du spielst hier in Essen. Du musst hier von Anfang an den Fight annehmen. Und das haben wir vermissen lassen. Wir haben uns selbst in schwierige Situationen gebracht, haben das Spiel unnötig schnell und hektisch gemacht."8 Spiele, 8 Siege: In der Frauen-Bundesliga gibt sich der FC Bayern keine Blöße. Beim 5:1 bei RB Leipzig überragt einmal mehr Klara Bühl mit einem Doppelpack. Kurios: Nach der Roten Karte gegen Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic muss Feldspielerin Vanessa Gilles ins Tor, weil die Münchner bereits fünf Mal gewechselt hatten. Vor dem Spiel sorgt Leipzig derweil für eine besondere "Pinktober"-Aktion. Anlässlich des internationalen "Breast Cancer Awareness Month" (Brustkrebs-Vorsorgemonat) weisen Spielerinnen, Verantwortliche und Betroffene auf den Kampf gegen Brustkrebs hin.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips aus der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's am Samstag in der 3. Liga unter anderem mit dem Traditionsduell zwischen Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf - live in der Konferenz ab 13.30 Uhr oder im Einzelspiel ab 13.45 Uhr. In der Frauen-Bundesliga steht u.a. ab 11.30 Uhr das Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln auf dem Programm.3. Liga | 11. Spieltag: Rot-Weiss Essen - Jahn Regensburg 1:0 | Goldenes Tor von Lucas Brumme reicht! Essen feiert Arbeitssieg und springt vorübergehend auf Platz 2Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiss Essen, über den Arbeitssieg seiner Mannschaft: "Wir haben aus allen Positionen geballert. Wir haben aus meiner Sicht über ganz weite Strecken ein richtig energiegeladenes Spiel gemacht, bei dem wir uns sicherlich vorwerfen lassen müssen, dass wir in der einen oder anderen Situation nicht so sauber waren. Aber was die Mannschaft insgesamt an Energie auf den Platz gebracht hat, das ist wirklich beispielhaft."... über die lange Verletztenliste, zu der sich nun auch Angreifer Jaka Cuber Potocnik gesellt: "Die Arbeit neben dem Platz wird sehr anstrengend sein. Denn leider Gottes haben wir möglicherweise diesen Sieg wieder sehr teuer bezahlt mit einem potenziellen Ausfall von Jaka [Potocnik, Anm.d.Red.]. Es sieht jedenfalls nicht gut aus. Insofern geht es darum, uns personell zu sortieren. Und es geht darum, einem Champions League-Teilnehmer am Dienstag die Stirn zu bieten. Deswegen denke ich noch nicht in weiteren Etappen, sondern vor allem daran, dass wir an der Hafenstraße RB Leipzig einen großen Fight liefern wollen."... über die Verletzung von Potocnik: "Es wirkt so, als ob es eine Situation ist, in der der Fuß umgeschlagen ist und er vielleicht eine Problematik am Außenband hat. Genau wissen wir es nicht. Das müssen wir jetzt näher untersuchen lassen. Aber wenn ein Spieler mit so starken Schmerzen das Spielfeld verlässt, deutet das im Regelfall darauf hin, dass wir den Spieler auf Zeit verlieren."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZXR1cWJERzV4UXd2SndObmpUSnVqa2tIN3dPSFZLenBkTUcrcXNidGk4UT0=Jakob Golz, Torhüter Rot-Weiss Essen, über den starken Wind und die Ausfälle: "Es waren keine einfachen Bedingungen. Aber ich kann vor der Mannschaft nur den Hut ziehen. Den Umständen entsprechend war es Wahnsinn, was wir abgeliefert haben. Ich bin einfach nur stolz auf die Mannschaft."... über das bevorstehende Pokalspiel gegen Leipzig: "Ab jetzt geht der Blick auf Leipzig. Wir brauchen die Intensität und Aktivität. Man darf nicht den Fehler machen, dass, wenn eine große Mannschaft kommt, sich zu sehr einzuigeln und zu passiv zu sein. Wir müssen mutig sein. Wir werden alles reinhauen. Wir haben dieses Jahr eine super Bilanz hier mit den Fans zusammen. Wir freuen uns auf das Spiel."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TkJEcytPTEtnSjFZOG5vWXd5RzlFUmdYVFR3WlZDMGd2TVQzRnZJczlqRT0=Sascha Hildmann, Trainer Jahn Regensburg: "Du spielst hier in Essen. Du musst hier von Anfang an den Fight annehmen. Und das haben wir vermissen lassen. Wir haben uns selbst in schwierige Situationen gebracht, haben das Spiel unnötig schnell und hektisch gemacht. [...] Essen hat extrem gepresst, wir konnten uns nicht durchsetzen. Das war dann auch zu wenig. Da hätte ich mir mehr Härte und mehr Verantwortungsgefühl für die Situation gewünscht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aTRMMTQ4cjIrRE1oNm9VT1FtWTRsbmZxUEx2d0JOUmJHbWYwZFJiQ1Jicz0=Frauen-Bundesliga | 8. Spieltag: RB Leipzig - FC Bayern München 1:5 | Klara Bühl überragt erneut, Bayern gibt sich keine Blöße - besondere "Pinktober"-AktionBesondere Aktion vor dem Spiel! Die Spielerinnen von RB Leipzig und des FC Bayern machen anlässlich des "Pinktober" auf den Kampf gegen Brustkrebs aufmerksam: clipro.tv/player?publishJobID=UWVUa0NyNGI2azlGY3hOVVAzWFhnVzZZVkxWUjlzY0g2NDlnazlNNmxuUT0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 11. SpieltagSamstag, 24.10.2026 - Gast-Experte ist Sascha Mölders. Der 3.-Liga-Torschützenkönig von 2020/21 und Ex-Kult-Stürmer wird an der Seite von Jan Lüdeke die Spiele analysieren.ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: FC Viktoria Köln - SC Verl, Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf, SV Wehen Wiesbaden - SG Sonnenhof Großaspach, FC Ingolstadt 04 - MSV Duisburg, SV Meppen - Würzburger Kickersab 16.15 Uhr: VfB Stuttgart II - Alemannia AachenSonntag, 25.10.2026ab 13.15 Uhr: TSV Havelse - 1. FC Saarbrückenab 16.15 Uhr: Preußen Münster - Fortuna Kölnab 19.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - TSG Hoffenheim IIGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 8. SpieltagSamstag, 24.10.2026ab 11.30 Uhr: VfL Wolfsburg - 1. FC Kölnab 13.45 Uhr: VfB Stuttgart - Eintracht FrankfurtSonntag, 25.10.2026ab 12.45 Uhr: TSG Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05ab 13.45 Uhr: SV Werder Bremen - SC Freiburgab 15.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusenab 16.45 Uhr: Hamburger SV - 1. FC Union BerlinPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6376993