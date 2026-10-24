Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM) nimmt die Äußerungen zur Kenntnis, die Oskar Lewnowski, Gründer und Group Chief Executive von Orion Resource Partners, heute in einem Interview mit Bloomberg Television zum Kabanga Nickel Project des Unternehmens in Tansania getätigt hat.

Als Reaktion auf Anfragen von Medien und Investoren im Anschluss an das Interview kann das Unternehmen bestätigen, dass sich die Verhandlungen mit dem Orion Critical Mineral Consortium (Orion CMC) über eine bedeutende Kapitalbeteiligung am Kabanga Nickel-Projekt in einem fortgeschrittenen Stadium befinden.

Das Orion CMC ist eine globale Investitionsplattform, die von Orion Resource Partners in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen International Development Finance Corporation (DFC) und dem staatlichen Investor ADQ aus Abu Dhabi ins Leben gerufen wurde.

Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen unter der Leitung der Standard Chartered Bank ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt, um eine strategische Investition in das Kabanga Nickel Project zu sichern.

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Über Lifezone Metals

Lifezone Metals (NYSE: LZM) hat sich einer saubereren und verantwortungsbewussteren Metallproduktion und -recycling verschrieben. Durch den Einsatz unserer Hydromet-Technologie bieten wir im Vergleich zum herkömmlichen Schmelzverfahren das Potenzial für einen geringeren Energieverbrauch, geringere Emissionen und eine kostengünstigere Metallproduktion.

Unser Kabanga Nickel Project in Tansania gilt als eines der weltweit größten und hochgradigsten, zur Erschließung bereiten Nickelsulfid-Lagerstätten. Durch die Kombination mit unserer Hydromet-Technologie arbeiten wir daran, eine neue Quelle für Nickel, Kupfer und Kobalt für die globalen Batteriemetallmärkte zu erschließen und Tansania in die Lage zu versetzen, die Aufbereitung im eigenen Land durchzuführen.

Im Rahmen unserer in den USA ansässigen Recycling-Partnerschaft arbeiten wir daran, unsere Hydromet-Technologie für die Rückgewinnung von Platin, Palladium und Rhodium aus verantwortungsvoll beschafften gebrauchten Autokatalysatoren einzusetzen. Unser Verfahren dürfte sauberer und effizienter sein als herkömmliche Schmelz- und Raffinationsverfahren und damit eine Kreislaufwirtschaft für Edelmetalle fördern.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige der hierin enthaltenen Aussagen stellen keine historischen Tatsachen dar und können daher als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Securities Act und des Exchange Act in ihrer jeweils geltenden Fassung angesehen werden, die sich unter anderem auf die Pläne, Strategien und geschäftlichen sowie finanziellen Aussichten von Lifezone Metals beziehen. Diese Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung sowie auf den Informationen, die Lifezone Metals derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl Lifezone Metals Limited der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten Pläne, Absichten und Erwartungen angemessen sind, kann Lifezone Metals Ihnen nicht garantieren, dass diese Pläne, Absichten oder Erwartungen erreicht oder verwirklicht werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Im Allgemeinen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über mögliche oder angenommene zukünftige Handlungen, Geschäftsstrategien, Ereignisse oder Betriebsergebnisse, sowie alle Aussagen, die sich auf Prognosen, Vorhersagen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, einschließlich aller zugrunde liegenden Annahmen, zukunftsgerichtete Aussagen. Diesen Aussagen können Wörter wie "glaubt", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "rechnet", "vorhersagt", "könnte", "dürfte", "wird", "könnte", "sollte", "würde", "strebt an", "plant", "geplant", "möglich", "fortsetzen", "potenziell", "geht davon aus" oder "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten; das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Darüber hinaus spiegeln Glaubensbekenntnisse und ähnliche Aussagen die Überzeugungen und Meinungen unserer Unternehmensleitung zu dem jeweiligen Thema wider und basieren auf den Informationen, die diesen Personen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung zur Verfügung standen. Auch wenn diese Personen der Ansicht sind, dass diese Informationen eine angemessene Grundlage für solche Aussagen bilden, können diese Informationen dennoch begrenzt oder unvollständig sein, und die Aussagen sollten nicht so ausgelegt werden, als habe unsere Unternehmensleitung eine erschöpfende Untersuchung oder Überprüfung aller potenziell verfügbaren relevanten Informationen vorgenommen. Diese Aussagen sind naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet, und Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen.

Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung von Lifezone Metals Limited und stellen keine Prognosen hinsichtlich der tatsächlichen Geschäftsentwicklung dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Prognose oder definitive Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und dürfen von Anlegern nicht als solche angesehen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwer oder unmöglich vorherzusagen und können von den Annahmen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb des Einflussbereichs von Lifezone Metals Limited und ihrer Tochtergesellschaften.

Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäftstätigkeit von Lifezone Metals, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: allgemeine wirtschaftliche, politische und geschäftliche Rahmenbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche und betriebliche Störungen; globale Inflation sowie Kostensteigerungen bei Materialien und Dienstleistungen; Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben erforderlicher behördlicher, umweltrechtlicher oder sonstiger Projektgenehmigungen; Änderungen staatlicher Vorschriften, Gesetze und Steuersätze; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Erschließung und Aufbereitung der Bodenschätze im Rahmen des Kabanga Nickel Projects; die Änderung der am 19. Januar 2021 geschlossenen Rahmenvereinbarung (die "Rahmenvereinbarung") zwischen Kabanga Nickel Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Lifezone Metals Limited, und der Regierung von Tansania sowie die Vereinbarung und Fertigstellung des gemeinsamen Finanzmodells für das Kabanga Nickel Project, das die gerechte Aufteilung der wirtschaftlichen Vorteile mit den Regierungsbehörden in Tansania festlegen wird; die Beschaffung von zusätzlichem Kapital, einschließlich der Nutzung des Anleihemarktes, des künftigen Kapitalbedarfs sowie der Herkunft und Verwendung von Barmitteln; die Aufrechterhaltung wichtiger strategischer Beziehungen zu Partnern und Kunden; den Zeitpunkt und die Bedeutung vertraglicher Beziehungen; den Ausgang etwaiger Gerichtsverfahren, die gegen Lifezone angestrengt werden könnten; Risiken im Zusammenhang mit der Einführung des Geschäftsmodells von Lifezone, der Wirksamkeit der Hydromet-Technologie und dem Zeitpunkt erwarteter geschäftlicher Meilensteine; den Erwerb, die Aufrechterhaltung und den Schutz geistigen Eigentums; die Fähigkeit von Lifezone, Prognosen zu erfüllen und Unsicherheiten in Bezug auf sein Geschäft, seinen Betrieb und seine finanzielle Leistung zu antizipieren, einschließlich Erwartungen hinsichtlich der finanziellen und geschäftlichen Leistung, zukünftiger Betriebsergebnisse, Finanzprognosen und Geschäftskennzahlen; Erwartungen hinsichtlich der Produkt- und Technologieentwicklung sowie der Produktpipeline, der Marktgröße und des Wettbewerbsumfelds; die Fähigkeit, differenzierte Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, zu konzipieren und zu verkaufen; Erwartungen hinsichtlich künftiger Akquisitionen, Partnerschaften oder anderer Beziehungen zu Dritten; den Zeitpunkt und die Bedeutung vertraglicher Beziehungen; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das Geschäft von Lifezone Metals; die Fähigkeit von Lifezone Metals, seine Wachstumsstrategie umzusetzen, sowie die Erschließung und Aufbereitung der Mineralressourcen im Rahmen des Kabanga Nickel Projects; die Fähigkeit zur Finanzierung des Kabanga Nickel Projects; Verhandlungen bezüglich der Rahmenvereinbarung und anderer geschäftlicher Vereinbarungen; die Beschaffung von zusätzlichem Kapital, einschließlich der Inanspruchnahme des Anleihemarkts, des künftigen Kapitalbedarfs sowie der Herkunft und Verwendung von Barmitteln; die Fähigkeit von Lifezone Metals, Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; die Verbesserung künftiger operativer und finanzieller Ergebnisse; die Einhaltung der für die Geschäftstätigkeit von Lifezone Metals geltenden Gesetze und Vorschriften; sowie sonstige Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der SEC eingereichten Unterlagen detailliert dargelegt werden.

Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist weder möglich, alle derartigen Risikofaktoren vorherzusagen, noch können die Parteien die Auswirkungen aller dieser Risikofaktoren auf unser Unternehmen einschätzen oder beurteilen, inwieweit ein einzelner Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich den vorstehenden Warnhinweisen. Lifezone übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Lifezone Metals zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung herangezogen werden. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung verlassen, da diese auf Informationen basieren, die uns zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen, und in ihrer Gesamtheit durch die hierin enthaltenen Warnhinweise eingeschränkt sind.

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Contacts:

Investorenbeziehungen

Ken Chernin

SVP Investor Relations Capital Markets

ken.chernin@lifezonemetals.com

Ingo Hofmaier

Chief Financial Officer

ingo.hofmaier@lifezonemetals.com