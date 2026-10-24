München - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hält die Linken-Vorsitzende Ines Schwerdtner wegen ihrer Aussagen zu den linksextremen Krawallen in Frankreich für eine Gefahr für Deutschland. "Die Aussagen von Linken-Parteichefin Ines Schwerdtner im Zusammenhang mit den Gewaltexzessen in Frankreich und ihren Auswirkungen auf andere Länder sind völlig indiskutabel und offenbaren das erschreckende Verhältnis der Linken zu Extremismus und Gewalt. Diese Linksparteivorsitzende ist eine Gefahr für Deutschland", sagte Herrmann der "Bild-Zeitung" (Samstagsausgabe).



Schwerdtner habe sich nicht nur darüber gefreut, dass die Krawalle aus Frankreich auf andere Länder übergesprungen seien, kritisierte der CSU-Politiker. Sie stelle sich gemeinsam mit dem Sozialistisch demokratischen Studierendenverband offensichtlich ein ähnliches Szenario auch in Deutschland vor: Was in Frankreich funktioniere, die verschiedenen Bewegungen zu verbinden, müsse nun auch in Deutschland gelingen. Damit meine sie aber nicht den friedlichen Protest von Schülern, sondern den Kampf linksextremistischer Aktivisten gegen Medien und die Polizei. so der bayerische Innenminister weiter. "Es ist infam, entlarvend und schockierend, wie Frau Schwerdtner Täter zu Opfern machen will und jene fallen lässt, die uns schützen", sagte Herrmann.





© 2026 dts Nachrichtenagentur