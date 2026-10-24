München (ots) -Mannheim feiert die große Plachta-Party! Ausgerechnet beim 3:0-Derbysieg gegen die Löwen Frankfurt avanciert Matthias Plachta zum neuen Rekordspieler der Adler Mannheim. Mit seinem 813. DEL-Einsatz überholt er Adler-Legende Marcus Kink und wird vor dem Spiel geehrt. "Ein Wahnsinns-Tag mit 3 gekrönten Punkten", sagt ein überwältigter Plachta. Zahlreiche Wegbegleiter beglückwünschen den 35-Jährigen, darunter auch sein Trainer Dallas Eakins: "Er wirkt, als wäre er zeitlos. Er ist eine großartige Führungspersönlichkeit in unserem Team, er ist wie ein zusätzlicher Trainer auf der Bank. Und unsere jungen Spieler profitieren von ihm", würdigt der Coach Plachta mit einer Lobeshymne und schließt mit einem Vergleich ab: "Er ist wie ein guter Wein. Er wird einfach besser, je älter er wird." Auch MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner verneigt sich: "Es ist schon schön, dass es sowas in der heutigen Zeit noch gibt, weil es auch nicht mehr normal ist. Ob es das nochmal geben wird, bezweifle ich eher."Die Nürnberg Ice Tigers feiern wiederum eine Heigl-Party! Die Zwillinge Thomas und Nikolaus sind beim 7:2 gegen die Krefeld Pinguine an allen 7 Toren beteiligt und stehen nach dem Spiel gemeinsam am Mikrofon: "Gab es schon mal ein Doppel-Interview bei Magenta?", fragt ein gut gelaunter Thomas Heigl (2 Tore, 2 Assists). Der Tragweite sei er sich jedenfalls direkt nach dem Spiel noch nicht bewusst: "Aber das werden wir dann schon realisieren, spätestens später im Bett."Die Ice Tigers mischen als Tabellen-Dritter weiter in der Spitzengruppe mit. Nikolaus Heigl (3 Assists) gibt zu: "Das geht runter wie Butter, dass wir da vorne mitspielen."Die Kölner Haie feiern endlich auch freitags eine Party! Beim 5:3 in Straubing gewinnen die Domstädter erstmals an einem Freitagabend. "Klar war das richtig schön für uns. Es ist nicht einfach, hier zu spielen. Es ist so laut und eine gute Mannschaft. Aber am Ende haben wir gezeigt, dass wir füreinander arbeiten", lobt Kölns Frederik Storm.An der Spitze ziehen die Eisbären Berlin weiter ihre Kreise. Das 2:1 gegen Augsburg verbucht Matchwinner Manuel Wiederer als Arbeitssieg: "Natürlich ist man immer happy, wenn man gewinnt. Aber das war weit weg von dem, was wir eigentlich zeigen wollen." Der Dank für sein Siegtor geht einmal mehr an Vorbereiter Liam Kirk: "Kirky macht das, was Kirky macht. Und das macht er gefühlt jedes Spiel. Wir sind sehr froh, dass wir so einen Ausnahmespieler bei uns im Team haben."Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 11. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's schon am Sonntag mit dem 12. Spieltag, unter anderem empfangen die Schwenninger Wild Wings die Eisbären Berlin - live ab 13.45 Uhr bei MagentaSport.PENNY DEL | 11. SpieltagAdler Mannheim - Löwen Frankfurt 3:0 | Derbysieg bei Plachta-PartyLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TUFTRS8xeWlBZnBxN0VOY1lrZmhrckljcXZoRktOZzlKc09SVVhlZEZhdz0=Matthias Plachta ist mit seinem 813. DEL-Einsatz nun alleiniger Rekordspieler der Adler Mannheim! Entsprechend groß ist die Zeremonie vor dem Spiel - die Adler-Fans würdigen ihre Legende mit einer Choreo, der Verein widmet Plachta einen emotionalen Film: clipro.tv/player?publishJobID=d0tqMjZZNWVmSStJKzBFWnhqSlgybDhDMnJpWUU5eDZ0MmYvczFaVkM4ND0=Matthias Plachta, Mannheims neuer Rekordspieler, bekommt im Interview von MagentaSport jede Menge Glückwünsche und fasst den Abend zusammen: "Ein Wahnsinns-Tag mit 3 gekrönten Punkten. Das Spiel war streckenweise nicht so toll, wie wir uns das vorstellen. Aber im Endeffekt ist das egal. [...] Der Marcus [Kink, Anm.d. Red.] hat so viel für den Verein getan. So einem Menschen den Rekord abzunehmen, ist mir eine große Ehre."Auch MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner schwärmt: "Er ist seit Jahren eine unglaublich wichtige Stütze für die Adler Mannheim. Das, was er sich da erschaffen und gebaut hat, ist überragend. Er mag so ungerne über sich selbst reden, aber wir dürfen es ja umso mehr sagen. Es ist schon schön, dass es sowas in der heutigen Zeit noch gibt, weil es auch nicht mehr normal es. Ob es das nochmal geben wird, bezweifle ich eher."Link zum Interview - inklusive Grußbotschaften: clipro.tv/player?publishJobID=UUx6Q1ZjYkFnRUhuWU1KbXd5V011TFN1Tk03M0E2WjZzY1dxWHRkOUJwVT0=Dallas Eakins, Trainer Adler Mannheim, über Matthias Plachta: "Er ist eine inspirierende Persönlichkeit in unserer Organisation. Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir diese großartigen Fans haben, die Plachta und unsere Mannschaft anfeuern. [...] Wenn man selbst spielt oder als Trainer tätig ist, begegnet man vielen Spielern. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ist es für mich einfach ein Privileg, diesen jungen Mann zu trainieren. Er wirkt, als wäre er zeitlos. Er ist eine großartige Führungspersönlichkeit in unserem Team, er ist wie ein zusätzlicher Trainer auf der Bank. Und unsere jungen Spieler profitieren von ihm. [...] Er ist wie ein guter Wein. Er wird einfach besser, je älter er wird."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=T25qNE84d0t5bTBuK0I3VTM4YXJwcTFFeU1zVVk3QUt6ekpaUFozWll2bz0=Auch der bisherige Rekordhalter, der langjährige Adler-Kapitän Marcus Kink, meldet sich auf dem Videowürfel: "Ich bin wahnsinnig stolz auf dich - du kannst es auch sein. Ich weiß noch, wie unsere Reise bei deiner ersten Vorbereitung bei den Adlern begonnen hat. Du warst wie ein kleiner Bruder für mich. In den letzten Jahren hast du eine unglaubliche Reise hingelegt. Nicht nur dein Top-Scorer-Rekord, jetzt auch der Rekord für die meisten Spiele für unsere Adler: Unglaublich! Mach' bitte weiter so. Es ist eine Riesenfreude, dich auf dem Eis zu sehen!"Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=N3RCOXJnYi9lT0NjeVh1ZUxkamlnOTJsNHlyUkRvbkQyOWhwL3lzaTY2WT0=Marcel Goc, 2019 Meister mit Plachta und aktuell Co-Trainer der Adler Mannheim, scherzt: "Wenn man in Mannheim durch die Stadt läuft und einen erwischt, der sich mit Eishockey auskennt, der erkennt Matthias Plachta. Das hat er sich erarbeitet, das hat er sich verdient. Den einzigen Rekord, den er noch holen kann, wäre der Strafminutenrekord [lacht]."Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ay83NzBxM0VOekN6VzZVRFZ6bGJ2cGNEa3NRYkpIMUhWeEVxam0wM0Rucz0=Eisbären Berlin - Augsburger Panther 2:1 | Matchwinner Wiederer trifft nach starker Kirk-Vorarbeit: Spitzenreiter Berlin holt 9. SiegLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=THhTalk1dFgwRnBJN1g2c2Y1SHlndkZYNTFXTkRaRzRVWHNDb0FQbjF3TT0=Manuel Wiederer, Eisbären Berlin: "Wir haben einen Weg gefunden, zu gewinnen. Natürlich ist man immer happy, wenn man gewinnt. Aber das war weit weg von dem, was wir eigentlich zeigen wollen."Wiederer hebt bei seinem Siegtor die Genialität von Vorbereiter Liam Kirk hervor: "Kirky macht das, was Kirky macht. Und das macht er gefühlt jedes Spiel. Wir sind sehr froh, dass wir so einen Ausnahmespieler bei uns im Team haben."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SWJKTFQzU25BRXZIVHZ6OG42K2M4dkk2elYzWFFFZ0V0QzhycUNiOWJSZz0=Straubing Tigers - Kölner Haie 3:5 | Haie machen es nach 4:1-Führung spannend - und jubeln über 1. Saisonsieg an einem FreitagabendLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=YmhTSkIyMHFvOHV5bUE2RGFWWTRLdldENzNicnN2dHd0QTYvYjkzSDcwND0=Frederik Storm. Torschütze zum 3:0 für die Haie: "Klar war das richtig schön für uns. Man weiß, es ist nicht einfach, hier zu spielen. Es ist so laut und eine gute Mannschaft. Aber am Ende haben wir gezeigt, dass wir füreinander gearbeitet."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZW5XMjJYd3BETzhXODRHbGQweTBybkN3c2FxRmpZTUNaM3hna3dvTnQxOD0=EHC Red Bull München - Iserlohn Roosters 3:2 | München verspielt 2:0 und gewinnt dennochLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=WU5wOVA0T3p4MHRMb2szd2RHR1hUODdubkJPVUtPVGZhd09aUkpWaS9jZz0=Maximilian Kastner, EHC Red Bull München: "Wir haben viele Chancen gehabt - und dann wäre fast der Klassiker gekommen: Machst du sie vorne nicht rein, kriegst du sie hinten. Aber ich glaube, dass wir mit dem Spiel bis auf die zwei Gegentore zufrieden sein können. Wir wollten uns verbessern gegenüber den letzten Wochen. Und das ist uns gelungen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M2lqa1BpcityWTVvS3JKYWZtZ3Z6bUNSelV1dmttdDNrcnRUTU40bFhQTT0=Nürnberg Ice Tigers - Krefeld Pinguine 7:2 | Große Heigl-Show! Zwillinge Thomas und Nikolaus an allen 7 Nürnberger Toren beteiligtLink zu den Toren des Spiels - inklusive Heigl-Show: clipro.tv/player?publishJobID=cTNFTUpud0VyK1gxZGhGSll3alJEeWdJNHRIL1c5RlUvRWQyKzNacE1pVT0="Gab es schon mal ein Doppel-Interview bei Magenta?", fragt Thomas Heigl (2 Tore, 2 Assists) im Interview bei MagentaSport mit seinem Zwilling Nikolaus (3 Assists). Der Tragweite sei er sich jedenfalls direkt nach dem Spiel noch nicht bewusst: "Aber das werden wir dann schon realisieren, spätestens später im Bett."Nikolaus Heigl ergänzt: "Das hätten wir wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das passiert. Uns freut es persönlich, wenn es läuft. Wir haben auch noch gewonnen. Es gibt nichts Besseres."Nikolaus Heigl über Tabellenplatz 3: "Das geht runter wie Butter, dass wir da vorne mitspielen. Wir wissen, dass wir Potenzial in der Kabine haben. Momentan rufen wir es ab. So wünschen wir uns das."Link zum Doppel-Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZGF5RzBnODE3L01HNy9RRW9SeGRZblRjeEJxYmNXdzQvcGVzcTA2TEliWT0=Grizzlys Wolfsburg - ERC Ingolstadt 1:4 | 4. Sieg in Serie! Ingolstadt gewinnt auch in WolfsburgLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=cmhUbXRZTkpBTUZoLzRBdWhXUzBSdTFmZ2h2L2RIdlo1eVpHSlVudThIaz0=Schwenninger Wild Wings - Fischtown Pinguins 4:2 | Nach 0:2-Rückstand! Schwenningen feiert dank Dreierpacker Kyle Platzer den 3. Sieg in FolgeLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TlUyaCtybGdkVEdiSU5QVm1NQ1BqWTFiZEpZNytFWXJSODZ1YWNSRlZBVT0=Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL | 12. SpieltagSonntag, 25.10.2026ab 13.45 Uhr: Löwen Frankfurt - Grizzlys Wolfsburg, Schwenninger Wild Wings - Eisbären Berlinab 16.15 Uhr: Krefeld Pinguine - EHC Red Bull München, Augsburger Panther - Straubing Tigers, Iserlohn Roosters - Nürnberg Ice Tigersab 18.45 Uhr: Pinguins Bremerhaven - ERC IngolstadtDienstag, 27.10.2026ab 19.00 Uhr: Kölner Haie - Adler MannheimPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6376999