Die BYD-Aktie startet einen Erholungsversuch und stieg gestern um +6,23% auf 71,60 HK$. Zuvor erreichte der Kurs der BYD-Aktie eine entscheidende Unterstützungszone und unterschreitet zugleich den langfristigen Aufwärtstrend. Während die Kursstruktur angeschlagen bleibt, liefern die bullischen Divergenzen in RSI und MACD erste Hinweise auf einen möglichen Stabilisierungsversuch. Chartanalyse zur BYD-Aktie Vom Rekordhoch bei 159,30 HK$ hat sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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