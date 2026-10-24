Leer (ots) -Seit mehr als 150 Jahren wird im ostfriesischen Leer mit Gusseisen gearbeitet. LEDA fertigt seine Feuerstätten in Deutschland und gießt die Bauteile aus flüssigem, rotglühendem Eisen. Diese Gusskompetenz prägt die Formensprache, die Materialqualität und die Ausstrahlung des Kaminofens EDDA. Inspiriert vom Design der 1940er Jahre verbindet er eine klassische Form mit fortschrittlicher Feuerungstechnik.Form mit HerkunftDie Fertigung aus Gusseisen ermöglicht feine Konturen und präzise Formen, die den Charakter des EDDA prägen. Markante Standfüße, verchromte Bedienelemente, eine sanft gerundete Sichtscheibe und klassische Proportionen verleihen ihm sein unverwechselbares Erscheinungsbild. So wird der Kaminofen zum prägenden Gestaltungselement im Wohnraum und setzt die Formensprache der 1940er Jahre zeitgemäß um.Der EDDA ist in mattschwarz lackiert sowie mit hochwertiger Emaille in Dunkelgrün oder Petrolblau erhältlich. Dunkelgrün verleiht dem Kaminofen eine ruhige, elegante Ausstrahlung, während Petrolblau einen nordischen Akzent setzt. Die Emaille wird bei rund 800 Grad dauerhaft mit dem Gusseisen verschmolzen. So entstehen brillante Farben, lebendiger Glanz und eine besonders widerstandsfähige Oberfläche.Wärme und GenussDen EDDA gibt es in zwei Größen: als kompakte Variante mit 92 Zentimetern Höhe sowie als 130 Zentimeter hohes Modell. Bei der größeren Ausführung stehen zwei Ausstattungen zur Wahl: ein gusseisernes Warmhaltefach für Speisen und Getränke oder ein Schamotte-Aufsatz mit 50 Kilogramm Speichermasse für langanhaltende Wärme. Der Schamotte-Aufsatz nimmt die Hitze des Feuers auf und gibt sie nach dem Erlöschen der Flammen über viele Stunden als angenehme Strahlungswärme an den Raum ab. Das sorgt für ein gleichmäßiges Wärmegefühl und eignet sich besonders für gut gedämmte Wohnhäuser.Wer sich für das Warmhaltefach entscheidet, kann Tee, Kaffee oder kleine Speisen direkt über dem Feuer warmhalten. So verbindet sich angenehme Wärme mit einem zusätzlichen praktischen Nutzen im Alltag.Moderne FeuerungstechnikIm Inneren arbeitet moderne Feuerungstechnik: Die spezielle Muldenfeuerung unterstützt einen kontrollierten Abbrand. Ein integrierter Volumenstromregler gleicht die Zugverhältnisse im Schornstein aus, während die optional erhältliche Abbrandsteuerung LEDATRONIC die Luftzufuhr kontinuierlich an die jeweilige Verbrennungsphase anpasst. Auf Wunsch ergänzt ein Katalysator das System und reduziert die Emissionen. Weitere Informationen und Innovationen unter www.leda.dePressekontakt:LEDA Werk GmbH & Co. KGFrau Tomke Janssen-ReckGroninger Str. 1026789 LeerTel.: +49 (0)491 60 99 0Fax: +49 (0)491 60 99 290E-Mail: info@www.leda.deWeb: http://www.leda.deOriginal-Content von: LEDA Werk GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102207/6377068