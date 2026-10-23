Le 23 octobre/October 2026The common shares of LUNR Aerospace Corporation have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.LUNR is a Canadian aerospace company developing orbital launch systems and infrastructure to establish sovereign Canadian access to space and serve the global launch market. Leveraging Canada's high-latitude geography for access to polar and sun-synchronous orbits, LUNR aims to provide domestic and international customers with cost-efficient orbital launch services from Canadian soil.__________________________Les actions ordinaires de LUNR Aerospace Corporation ont été approuvées pour être cotées à la CSE.Les documents relatifs à la cotation et à la divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.LUNR est une entreprise aérospatiale canadienne qui développe des systèmes de lancement orbital et des infrastructures visant à assurer au Canada un accès souverain à l'espace, tout en répondant aux besoins du marché mondial des lancements. En tirant parti de la situation géographique du Canada - caractérisée par des latitudes élevées facilitant l'accès aux orbites polaires et héliosynchrones -, LUNR a pour objectif d'offrir à ses clients, au Canada comme à l'étranger, des services de lancement orbital rentables depuis le sol canadien.Issuer/Émetteur: LUNR Aerospace CorporationSecurity Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): FLYNV Issuer/Émetteur non Émergent: No/NonNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 28 100 687Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 24 085 925CSE Sector/Catégorie: Diversified IndustriesCUSIP: 550427 10 8ISIN: CA 550427 10 8 4Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 27 OCT 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 mars/MarchTransfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust CorporationThe Exchange is accepting Market Maker applications for FLY. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.