Le 23 octobre/October 2026
The common shares of LUNR Aerospace Corporation have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.
LUNR is a Canadian aerospace company developing orbital launch systems and infrastructure to establish sovereign Canadian access to space and serve the global launch market. Leveraging Canada's high-latitude geography for access to polar and sun-synchronous orbits, LUNR aims to provide domestic and international customers with cost-efficient orbital launch services from Canadian soil.
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Les actions ordinaires de LUNR Aerospace Corporation ont été approuvées pour être cotées à la CSE.
Les documents relatifs à la cotation et à la divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.
LUNR est une entreprise aérospatiale canadienne qui développe des systèmes de lancement orbital et des infrastructures visant à assurer au Canada un accès souverain à l'espace, tout en répondant aux besoins du marché mondial des lancements. En tirant parti de la situation géographique du Canada - caractérisée par des latitudes élevées facilitant l'accès aux orbites polaires et héliosynchrones -, LUNR a pour objectif d'offrir à ses clients, au Canada comme à l'étranger, des services de lancement orbital rentables depuis le sol canadien.
Issuer/Émetteur: LUNR Aerospace Corporation
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): FLY
NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 28 100 687
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 24 085 925
CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries
CUSIP: 550427 10 8
ISIN: CA 550427 10 8 4
Boardlot/Quotité: 500
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: Le 27 OCT 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 mars/March
Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation
The Exchange is accepting Market Maker applications for FLY. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
The common shares of LUNR Aerospace Corporation have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.
LUNR is a Canadian aerospace company developing orbital launch systems and infrastructure to establish sovereign Canadian access to space and serve the global launch market. Leveraging Canada's high-latitude geography for access to polar and sun-synchronous orbits, LUNR aims to provide domestic and international customers with cost-efficient orbital launch services from Canadian soil.
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Les actions ordinaires de LUNR Aerospace Corporation ont été approuvées pour être cotées à la CSE.
Les documents relatifs à la cotation et à la divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.
LUNR est une entreprise aérospatiale canadienne qui développe des systèmes de lancement orbital et des infrastructures visant à assurer au Canada un accès souverain à l'espace, tout en répondant aux besoins du marché mondial des lancements. En tirant parti de la situation géographique du Canada - caractérisée par des latitudes élevées facilitant l'accès aux orbites polaires et héliosynchrones -, LUNR a pour objectif d'offrir à ses clients, au Canada comme à l'étranger, des services de lancement orbital rentables depuis le sol canadien.
Issuer/Émetteur: LUNR Aerospace Corporation
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): FLY
NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 28 100 687
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 24 085 925
CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries
CUSIP: 550427 10 8
ISIN: CA 550427 10 8 4
Boardlot/Quotité: 500
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: Le 27 OCT 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 mars/March
Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation
The Exchange is accepting Market Maker applications for FLY. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
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