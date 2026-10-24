Strausberg (ots) -Der Inspekteur des Deutschen Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, erkundet vom 26. bis 30. Oktober gemeinsam mit seinem niederländischen Amtskollegen Generalleutnant Jan Swillens und allen Generalen des deutschen und niederländischen Heeres mögliche Einsatzräume in Estland, Lettland und Litauen.Deutschland und die Niederlande tragen an der NATO-Ostflanke gemeinsame Verantwortung: Seit dem 1. Juli 2026 führt das I. Deutsch-Niederländische Korps mögliche NATO-Landoperationen in Estland und Lettland. Für Litauen und Nordostpolen ist das Multinationale Korps Nordost zuständig.Das deutsche und das niederländische Heer führen alle zwei Jahre ein gemeinsames Seminar auf höchster Ebene in wechselnder Verantwortung durch. Für 2026 hat das Kommando Heer bei dem sogenannten "Griffin Seminar" den Fokus auf die Verteidigung des Baltikums gelegt.Unter dem Titel "NATO-Mission in the Baltics" befassen sich die Generale beider Länder mit den Anforderungen der gemeinsamen Verteidigung vor Ort und verschaffen sich ein Bild von Gelände, Infrastruktur und operativen Rahmenbedingungen. Ziel ist es, die Zusammenarbeit der deutschen und niederländischen Heeresführungen für eine wirksame Verteidigungsplanung weiter zu verstärken.Dazu Generalleutnant Freuding: "Planübungen in unseren nationalen Übungszentren können nicht den Blick ins Gelände ersetzen. Gemeinsam mit unseren niederländischen Partnern vertiefen wir deshalb vor Ort im Baltikum die Kenntnis der Verteidigungspläne und entwickeln ein gemeinsames taktisches Verständnis. Damit unterstreichen wir unsere Bereitschaft, gemeinsam Verantwortung an der Ostflanke zu übernehmen. Auf uns ist Verlass!"Generalleutnant Swillens unterstreicht: "Gemeinsam stehen wir zusammen, gemeinsam schützen wir! Das ist unsere Mission innerhalb der NATO. Deshalb müssen wir das Gelände kennen und ein tiefgreifendes Verständnis der Lage im Baltikum haben."How does NATO defend the Baltic region? - Army commanders from Germany and the Netherlands to discuss defence plans in Estonia, Latvia and LithuaniaFrom 26 to 30 October, the Chief of the German Army, Lieutenant General Christian Freuding, together with his Dutch counterpart, Lieutenant General Jan Swillens, and all generals of the German and the Dutch Army will visit possible deployment areas of German and Dutch troops in Estonia, Latvia and Lithuania in the context of NATO defence plans.Germany and the Netherlands share responsibility at the eastern flank of NATO: Since 1 July 2026, 1 German-Netherlands Corps is responsible for conducting possible NATO land operations in Estonia and Latvia. The Multinational Corps Northeast is responsible for Lithuania and northeastern Poland.Every two years, the German and the Dutch Army are alternately responsible for conducting a joint seminar at the highest level. For the 2026 edition of the so called "Griffin Seminar", the German Army Headquarters has placed the focus on the defence of the Baltic region.Under the title "NATO Mission in the Baltics", the generals of both nations will look into the requirements of a common defence on the ground and gain a picture of terrain, infrastructure and operational parameters. The aim is to further strengthen cooperation between Army commanders from Germany and the Netherlands for effective defence planning.Lieutenant General Freuding says on the matter: "Map exercises in our national training centers are no substitute for looking at the terrain. Together with our Dutch partners we will therefore broaden our knowledge of the defence plans on the ground in the Baltic states and develop a common tactical understanding. This is how we demonstrate our willingness to assume shared responsibility on the eastern flank. We can be relied upon!"Lieutenant General Swillens underlines: "Together we stand, together we shield! That is our mission within NATO. And therefore, we must know the terrain and have a profound understanding of the situation in the Baltic Region."Pressekontakt:Kommando HeerPresse- und Informationszentrum des HeeresPrötzeler Chaussee 2515344 StrausbergTel. +49 (0) 3341 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6377085