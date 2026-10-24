RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) erweitert den Zugang der Patienten zu Notfallkompetenz über die Grenzen seiner stationären Abteilungen hinaus. Dank des virtuellen Zugangs zur Notaufnahme und der Koordination durch Fachärzte können Patienten frühzeitig untersucht und an die am besten geeignete Versorgungsebene weitergeleitet werden.

Zu den Notfallprogrammen des KFSH gehören neben Notfallambulanzen auch der virtuelle Zugang zur Notaufnahme, die Notfallmedizin für Erwachsene und Kinder, Rettungs- und Verlegungsdienste sowie die Koordination mit Fachabteilungen und Intensivstationen. Virtuelle Kanäle können die frühzeitige Beurteilung, die Nachsorge und die weitere Betreuung unterstützen, wenn ein Besuch vor Ort nicht unmittelbar erforderlich ist oder wenn die Meinung eines Facharztes Klarheit über das weitere Vorgehen schaffen kann.

Das Modell wird durch integrierte klinische Plattformen und eine sichere digitale Infrastruktur unterstützt, die es ermöglichen, dass Informationen im Verlauf der Patientenversorgung weitergegeben werden. Die fachärztliche Koordination ist besonders wertvoll bei komplexen Erkrankungen, bei denen Notärzte möglicherweise zeitnah auf die Expertise von Teams aus den Bereichen Kardiologie, Neurologie, Onkologie, Transplantationsmedizin, Chirurgie oder Intensivmedizin zurückgreifen müssen.

Der virtuelle Zugang ersetzt nicht die Notfallversorgung bei lebensbedrohlichen Symptomen. Stattdessen erweitert es ein bereits bestehendes System um einen weiteren Weg und hilft so geeigneten Patienten, die richtige Orientierung zu finden, während die Ressourcen der Notfallversorgung für kritische und dringende Fälle geschont werden. Klare Eskalationsprozesse sind nach wie vor unerlässlich, wenn bei einer Fernbeurteilung festgestellt wird, dass ein Rettungswageneinsatz, eine sofortige Vorstellung, diagnostische Untersuchungen oder eine Einweisung erforderlich sind.

Das Modell der vernetzten Notfallversorgung des KFSH verbindet digitalen Zugang und klinische Integration. Durch die Verknüpfung virtueller Dienste mit einer rund um die Uhr verfügbaren, von Fachärzten geleiteten Notfallversorgung und spezialisierten Behandlungswegen möchte das Krankenhaus die Patientenführung verbessern, unnötige Verzögerungen reduzieren und die Kontinuität über alle Standorte und Abteilungen hinweg gewährleisten, wobei die Patientensicherheit stets gewahrt bleibt.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026 auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Laut Brand Finance wurde sie zudem als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im Nahen Osten für das Jahr 2026 ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser sowie der weltweit besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 aufgenommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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