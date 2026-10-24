München/Bonn (ots) -
Auf dem CSU-Parteitag äußert der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, dass "die Linke, die sich in Berlin darstellt, das ist eine neue, eine radikale, eine extrem radikale Linke." Mit Blick auf eine mögliche rot-grün-rote Koalition in Berlin erklärt Söder im Interview bei phoenix: "Ich glaube, dass es in der SPD auch gärt. Auch in einigen Teilen der Grünen." Es brauche eine "ziemlich klare Linie für die Demokratie, für die Mitte".
Hinsichtlich der Reformen bei Rente, Gesundheit und Pflege fordert der bayerische Ministerpräsident, dass man diese noch vor Weihnachten "unter Dach und Fach bringen" soll. Zur Rentenreform fügt er hinzu, dass Minijobs abzuschaffen, wie es Teile der SPD forderten, "eben genau nicht in der Rentenkommission" stünden. Die Rente mit 63 hingegen sei ein fester Bestandteil.
Das vollständige Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/pAU
Pressekontakt:
phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
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Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6377102
Auf dem CSU-Parteitag äußert der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, dass "die Linke, die sich in Berlin darstellt, das ist eine neue, eine radikale, eine extrem radikale Linke." Mit Blick auf eine mögliche rot-grün-rote Koalition in Berlin erklärt Söder im Interview bei phoenix: "Ich glaube, dass es in der SPD auch gärt. Auch in einigen Teilen der Grünen." Es brauche eine "ziemlich klare Linie für die Demokratie, für die Mitte".
Hinsichtlich der Reformen bei Rente, Gesundheit und Pflege fordert der bayerische Ministerpräsident, dass man diese noch vor Weihnachten "unter Dach und Fach bringen" soll. Zur Rentenreform fügt er hinzu, dass Minijobs abzuschaffen, wie es Teile der SPD forderten, "eben genau nicht in der Rentenkommission" stünden. Die Rente mit 63 hingegen sei ein fester Bestandteil.
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