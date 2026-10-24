München/Bonn (ots) -
Vor dem Hintergrund der anstehenden Reformen sieht Alexander Hoffmann, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, die "womöglich ambitionierteste Phase dieser Koalition" erreicht. Im Interview mit phoenix warnt er davor, "diese Diskussion um die Rente mit 63 [zu] bagatellisieren und sagen, das ist nicht so wichtig." Die Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren sei "ein Kernelement." Würde die Rente nach 45 Beitragsjahren rausgenommen, "dann fällt dieses Rentenkonzept, dieses Reformkonzept komplett in sich zusammen", erklärt Hoffmann auf dem CSU-Parteitag. Dagegen sei die Frage der Minijobs "ganz anders zu beantworten." Zudem habe die Rentenkommission hinsichtlich der Minijobs kein Mandat gehabt.
Das vollständige Interview finden Sie unter https://phoenix.de/s/FyJ
Pressekontakt:
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Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de
Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6377110
Vor dem Hintergrund der anstehenden Reformen sieht Alexander Hoffmann, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, die "womöglich ambitionierteste Phase dieser Koalition" erreicht. Im Interview mit phoenix warnt er davor, "diese Diskussion um die Rente mit 63 [zu] bagatellisieren und sagen, das ist nicht so wichtig." Die Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren sei "ein Kernelement." Würde die Rente nach 45 Beitragsjahren rausgenommen, "dann fällt dieses Rentenkonzept, dieses Reformkonzept komplett in sich zusammen", erklärt Hoffmann auf dem CSU-Parteitag. Dagegen sei die Frage der Minijobs "ganz anders zu beantworten." Zudem habe die Rentenkommission hinsichtlich der Minijobs kein Mandat gehabt.
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