TEL AVIV (dpa-AFX) - Als Reaktion auf einen Angriff im Westjordanland mit zwei getöteten Soldaten hat Israel eigenen Angaben zufolge einen Anti-Terror-Einsatz im Raum Hebron gestartet. "Die Kräfte haben begonnen, das Gebiet gezielt, präzise und umfassend zu durchsuchen, um Terrorinfrastruktur und Waffen ausfindig zu machen und zu beseitigen", hieß es am späten Abend in einer gemeinsamen auf der Plattform Telegram veröffentlichten Erklärung der israelischen Armee und des Inlandgeheimdiensts Schin Bet.

Der gemeinsame Einsatz von Armee, Geheimdienst, Grenzpolizei und Zivilverwaltung sei auf das Gebiet beschränkt, aus dem die Terroristen operierten, und werde voraussichtlich mehrere Tage dauern.

Angriff mit Schusswaffen nahe Hebron



Am Freitagmorgen hatte es einen Angriff mit Schusswaffen in der Nähe von Hebron im Westjordanland gegeben. Dabei wurden laut Angaben des israelischen Militärs zwei Soldaten getötet und drei weitere verletzt. Die beiden mutmaßlich palästinensischen Täter aus Hebron wurden getötet. Die Sicherheitskräfte hätten dadurch einen "schweren Anschlag" verhindert, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Auf der Plattform X teilte er mit, er habe Militär und Sicherheitskräfte angewiesen, die Stadt Hebron sofort abzuriegeln und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um Terroranschläge aus dem Westjordanland zu verhindern.

Am Dienstag findet in Israel die Parlamentswahl statt. Der Konflikt mit den Palästinensern ist ein wichtiges Wahlkampfthema. Rechte Politiker versuchen bei ihrer Wählerschaft zu punkten, indem sie ein hartes Vorgehen gegen palästinensische Gewalt versprechen. Die zunehmenden Angriffe radikaler israelischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland thematisieren sie dagegen kaum.

Armee: Abriss illegaler Bauwerke



Die Armee teilte am Abend weiter mit, zusätzlich würden Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheitslage in dem Gebiet zu verbessern. Dazu gehörten der Abriss illegaler Bauwerke, die am Ort des Zwischenfalls eine mögliche Sicherheitsbedrohung darstellen könnten. Die Sicherheitskräfte führten derzeit in Dutzenden Orten im Westjordanland Anti-Terror-Einsätze durch.

Seit Beginn des Einsatzes könnten Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Gebiets über drei ausgewiesene Ausgänge nach Befragung das Gebiet verlassen, hieß es weiter. Zu den Anti-Terror-Maßnahmen zähle auch die Abriegelung der Gebiete Hebron und Halhul sowie die Einrichtung von Straßensperren.

UN-Generalsekretär Guterres zeigt sich besorgt



UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich unterdessen "zutiefst besorgt" über die Abriegelung von Hebron sowie über Berichte von Hausabrissen und möglichen Vertreibungen, wie sein Sprecher in New York mitteilte. "Diese Absperrungen schränken die Bewegungsfreiheit der Palästinenser, ihren Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und ihre Lebensgrundlage erheblich ein", sagte der Sprecher.

Lage im Westjordanland hat sich verschärft



Israel hat im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert und hält dieses Gebiet seither besetzt. Dort leben heute inmitten von drei Millionen Palästinensern rund 700.000 israelische Siedler. Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg noch einmal verschärft. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden im Westjordanland seitdem mehr als 1.100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und eigenen Anschlägen getötet.

Aber auch die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser hat stark zugenommen. Dem israelischen Militär wird immer wieder vorgeworfen, nicht entschlossen genug gegen solche Angriffe vorzugehen oder sogar mit den Siedlern zu kooperieren./hme/DP/zb