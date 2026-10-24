In den USA glaubt fast die Hälfte der Männer, dass sie die Hauptverdiener sein sollten. Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie weit solche Ansichten verbreitet sind und welche Rolle Influencer:innen dabei spielen. Brot backen, sich um die Kinder kümmern und die Bedürfnisse des Ehemannes stets an erste Stelle setzen: Tradwives sind dafür bekannt, in den sozialen Medien ein traditionelles Rollenbild zu präsentieren. Dabei verdient der Mann das Geld, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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