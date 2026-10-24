Magdeburg - Am 9. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg gegen den Karlsruher SC mit 6:1 gewonnen.In der 39. Minute erzielte Mateusz Zukowski das Führungstor für die Gastgeber durch einen verwandelten Elfmeter. Kurz zuvor hatte KSC-Verteidiger Sandro Tremoulet nach einem Freistoß von der linken Seite den Magdeburger Mittelfeldspieler Luka Hyryläinen im Strafraum an den Hacken getroffen und dadurch zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter Felix Wagner zeigte daraufhin sofort auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Zukowski mit dem rechten Innenrist ins rechte Eck, während KSC-Torhüter Hans Christian Bernat sich für die andere Ecke entschied.In der 51. Minute baute erneut Zukowski durch seinen zweiten verwandelten Elfmeter die Führung für den FCM weiter aus. Zuvor war KSC-Verteidiger Viktor Bergh seinem Gegenspieler Pierre Nadjombe im Strafraum auf die linke Ferse getreten. Der Schiedsrichter hatte dies zunächst übersehen, aber er wurde wenig später vom VAR in die Review-Area geschickt. Nach Ansicht der Bilder zeigte Wagner anschließend auf den Punkt.Wenig später erzielte Anselmo Garcia MacNulty in der 54. Minute den dritten Treffer für Magdeburg. Nachdem der FCM-Stürmer Baris Atik einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in die Mitte geflankt hatte, kam Garcia MacNulty aus etwa sieben Metern frei zum Kopfball, der von der Unterkante der Latte ins Tor prallte.In der 59. Minute baute Emmanuel Iyoha die Führung für den FCM auf 4:0 aus. Magdeburgs Mittelfeldspieler Torben Müsel hatte einen Einwurf in der eigenen Hälfte mit der Brust angenommen und knallte den Ball anschließend per Volleyschuss über das halbe Spielfeld nach vorne. Iyoha kam an das Leder, zog mit einem Haken am kurz zuvor eingewechselten KSC-Verteidiger Deniz Ofli vorbei und vollendete aus halbrechter Position per Flachschuss ins kurze Eck.In der 66. Minute traf Roko Simic zur 5:0-Führung für die Hausherren. Magdeburgs Mittelfeldspieler Torben Müsel hatte einen Pass von KSC-Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek auf Ben Farhat abgefangen und anschließend direkt in den Lauf von Simic gespielt, der frei vor KSC-Torhüter Bernat auftauchte und den Ball aus etwa 14 Metern ins rechte Eck schoss.In der 82. Minute erzielte Deniz Ofli den Anschlusstreffer für die Gäste. Nachdem der kurz zuvor eingewechselte KSC-Mittelfeldspieler Tim Civeja einen Steilpass auf seinen Teamkollegen Shio Fukuda gespielt hatte, legte dieser im Strafraum für Ofli ab, der mit einem satten Linksschuss flach ins rechte Eck traf.In der 3. Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit traf Leon Mergner zum 6:1-Endstand für die Gastgeber. KSC-Verteidiger Christoph Kobald hatte eine Flanke des Magdeburger Verteidigers Herbert Boockhorn zu Mergner geköpft, der per Volleyschuss sehenswert ins linke obere Eck vollendete.Durch den Sieg klettert Magdeburg vorerst auf den 4. Tabellenplatz, während der KSC zunächst auf den 15. Rang abrutscht.Die weiteren Ergebnisse: Hertha BSC - Arminia Bielefeld 1:0, 1. FC Heidenheim - Energie Cottbus 1:1.