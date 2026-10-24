Leipzig - Am 7. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig gegen den SV Elversberg mit 4:0 gewonnen.



In der 48. Minute erzielte Tidiam Gomis den Führungstreffer für die Hausherren. Nach einem Einwurf auf der linken Seite hatte RB-Stürmer Antonio Nusa Tempo aufgenommen und ließ sich anschließend von mehreren Elversbergern nicht aufhalten. Etwa 18 Meter vor dem Tor legte Nusa quer zu seinem Teamkollegen Gomis, der mit dem ersten Kontakt per Flachschuss ins linke Eck vollendete.



In der 66. Minute baute Romulo die Führung für die Leipziger weiter aus. Nachdem Nusa seinen Teamkollegen Romulo auf die Reise geschickt hatte, behauptete sich dieser im Laufduell mit Elversbergs Verteidiger Lukas Pinckert und schoss anschließend verdeckt aus etwa 14 Metern zentral auf das Tor. Der Flachschuss von Romulo rutschte Elversbergs Torhüter Nicolas Kristof dabei durch die Beine, sodass der Ball im Netz landete.



In der 84. Minute baute Christoph Baumgartner die Leipziger Führung auf 3:0 aus. RB-Mittelfeldspieler Brajan Gruda hatte nach einer zu niedrig angesetzten Eckball von der rechten Seite die zweite Chance bekommen und flankte das Leder diesmal an den langen Pfosten, wo Baumgartner aus kurzer Distanz einköpfte.



In der 4. Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte traf RB-Stürmer Romulo zum 4:0-Endstand. Die Leipziger hatten tief in der gegnerischen Hälfte den Ball erobert, sodass der kurz zuvor eingewechselte RB-Verteidiger Abdoul Koné auf der rechten Strafraumseite bis zur Grundlinie durchlaufen konnte und mit der Hacke auf seinen Teamkollegen Romulo zurücklegte, der die Kugel anschließend aus drei Metern einschob.



Durch den Sieg klettert Leipzig auf den 5. Tabellenplatz, während Elversberg vorerst auf den 8. Rang abrutscht.



Die weiteren Ergebnisse: FC Augsburg - 1. FC Union Berlin 1:1, 1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen 2:3, 1. FC Köln - FC Schalke 04 0:0, SC Paderborn 07 - Hamburger SV 1:0.





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