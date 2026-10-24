Kunden der EBC Financial Group können nun über dieselbe App traden, mit der sie ihre Konten eröffnen, Einzahlungen vornehmen und verwalten

LONDON, Oct. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) hat den Live-Handel in der EBC-App erweitert und vereint nun Kontoverwaltung, Einzahlungsfunktionen und Handelsausführung auf einer einzigen mobilen Plattform. Die Trading-Funktion wurde erstmals am 14. September 2026 schrittweise eingeführt und seitdem auf weitere Märkte ausgeweitet, wobei am 21. Oktober eine weitere Ausweitung erfolgte. Der Zugang hängt weiterhin vom Standort des jeweiligen Kunden, der Berechtigung des Kontos sowie der EBC-Einrichtung ab, die den Dienst bereitstellt.

"Unsere Mission ist es, unseren Kunden zu helfen, erfolgreicher zu traden, indem wir unsere Plattform jederzeit und überall zugänglich machen. Mit der EBC-App können sie nun ihre Konten überwachen, den Status ihrer Aufträge verfolgen und ihr Risiko verwalten, ohne zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen. Die Zusammenführung dieser Funktionen dürfte die tägliche Kontoführung vereinfachen und gleichzeitig für Klarheit hinsichtlich der Trading-Risiken und Verantwortlichkeiten sorgen", so Andria Phiniefs, Marketingdirektorin bei der EBC Financial Group.

Was Kunden in der App tun können

Kunden können Echtzeitkurse einsehen und Differenzkontrakte (CFDs) traden, mit denen sie auf Kursbewegungen setzen können, ohne den Basiswert zu besitzen, und zwar bei mehr als 300 Devisenpaaren, Rohstoffen, Indizes, Aktien und börsengehandelten Fonds. Sie können Marktorders erteilen, die zum aktuellen Kurs ausgeführt werden, oder Pending-Orders, die erst dann ausgeführt werden, wenn der Kurs ein von ihnen festgelegtes Niveau erreicht. Außerdem können sie Take-Profit- und Stop-Loss-Grenzen festlegen, die eine Position bei einem festgelegten Gewinn oder Verlust automatisch schließen, Orders stornieren und mehrere Positionen mit einem einzigen Fingertipp schließen.

Mit diesen Tools können Händler ihre Limits festlegen, bevor sich ein Trade entwickelt - was von Bedeutung ist, da CFDs auf Margin-Basis gehandelt werden. Der Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste, und die Verluste können die Einlagen übersteigen. Auch ein Stop-Loss bietet keine Garantie. In schnelllebigen Märkten können die Kurse ein ausgewähltes Niveau überspringen - eine Bewegung, die als "Gap" bezeichnet wird -, und die Order wird dann möglicherweise zu einem ungünstigeren Kurs ausgeführt. Die Order-Tools, die bei der Einführung der App durch EBC im Juli vorgestellt wurden, dienen dazu, den Händlern eine bessere Kontrolle über ihr Risiko zu ermöglichen, nicht jedoch, dieses Risiko zu beseitigen.

Eine App - von der Kontoeröffnung bis zum Traden

EBC stellte am 7. Juli 2026 die EBC-App als Plattform zur Verwaltung von Konten vor. Kunden konnten bereits in der App ein Konto eröffnen und die Identitätsprüfung abschließen, Ein- und Auszahlungen vornehmen sowie rund um die Uhr auf einen mehrsprachigen Kundensupport zugreifen. Zudem konnten sie zwischen Konten wechseln, wobei Guthaben, Positionen und Aktivitäten des Tradings in Echtzeit synchronisiert wurden. Durch die Integration des Live-Tradings deckt dieselbe App nun auch den letzten Schritt des Tradens ab.

Was geschieht nach dem Antippen?

Mithilfe der "Smart Order Routing Engine" der Gruppe werden mehr als 87,6 % der EBC-Aufträge zu einem besseren Preis als dem angeforderten ausgeführt. Mit anderen Worten: Diese Aufträge wurden zu einem für den Kunden günstigeren Kurs ausgeführt als dem, der bei der Auftragserteilung angegeben worden war. Die Trading-Umgebung von EBC bietet eine durchschnittliche Ausführungsgeschwindigkeit von 20 ms, eine Kapazität zur Verarbeitung von 1.000 Aufträgen pro Sekunde sowie eine Systemstabilität von 98,75 %, gestützt durch Tier-4-Server mit privaten Standleitungen an fünf globalen Finanzzentren und in 30 Rechenzentren weltweit.

Die Preisbildung stützt sich auf mehr als 50 Liquiditätsanbieter aus dem Bankensektor und anderen Bereichen, darunter J.P. Morgan, UBS, Barclays und Goldman Sachs. EBC bietet ECN-Spreads ab 0,0 Pips an, wobei der Spread die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs darstellt, sowie fünf Stufen der Markttiefe, die die über die beste Notierung hinaus verfügbaren Kurse und Volumina anzeigen.

Verfügbarkeit der EBC-App

Die EBC-App, die von der EBC Financial Group (SVG) LLC bereitgestellt wird, ist für iOS und Android über die offizielle Download-Seite unter https://www.ebc.com/mobile erhältlich. Trading-Funktionen, Finanzinstrumente und Dienstleistungen für Konten unterliegen den geltenden lokalen Vorschriften und der Eignung des Kunden.

Das Devisen- und CFD-Trading auf Margin birgt erhebliche Risiken, einschließlich der Möglichkeit schneller Verluste. Stop-Loss-Aufträge können zwar zur Steuerung des Risikos beitragen, garantieren jedoch nicht die Ausführung zu einem bestimmten Kurs. Die den Kunden zur Verfügung stehenden Schutzmaßnahmen, einschließlich etwaiger Verlustbegrenzungen, hängen von ihrem Vertragspartner, der Kontoklassifizierung und den geltenden Vorschriften ab.

Weitere Informationen von EBC finden Sie unter: www.ebc.com.

Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und aller ihrer Unternehmen ("EBC") dar. Der Handel mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken oder vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf diese Informationen entstehen.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group wurde in London gegründet und wurde vier Jahre in Folge von "World Finance" als "Bester globaler Broker" ausgezeichnet. Das Unternehmen betreibt Tochtergesellschaften, die von der FCA, der ASIC, der CIMA und der FSCA reguliert werden, und betreut über 8 Millionen registrierte Nutzer in mehr als 100 Ländern und Regionen. Als offizieller Partner des FC Barcelona engagiert sich EBC zudem gemeinsam mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford, dem Programm "United to Beat Malaria" der UN-Stiftung sowie einer Reihe von Kinderhilfswerken weltweit über seine eigene Wohltätigkeitsorganisation, die EBC Group Foundation, für die finanzielle Bildung.

Pressekontakt:

Faiz Alavi Sulaiman

Global Public Relations Senior Executive

faiz.sulaiman@ebc.com

Aldric Tinker

Global Public Relations Lead

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