ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nestle von 81 auf 82 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe ein starkes und ermutigendes drittes Quartal hinter sich, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe darin aber noch keinen Grund, eine positivere Haltung einzunehmen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 23:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0038863350
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