Guangzhou, China, Oct. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tec-Do hat heute in Guangzhou die "Technology Growth Conference 2026" (TGC 2026) unter dem Motto "KI ist rentabel" veranstaltet. An der Konferenz nahmen der KI-Pionier Dr. Kevin Knight sowie Referenten von OpenAI, Google, Alibaba, ByteDance und Tencent teil; dabei wurde untersucht, wie KI messbaren geschäftlichen Nutzen schaffen kann.

Im Rahmen des Events stellte Tec-Do "Navos Pro" vor, das das Unternehmen als den branchenweit ersten "Pro-Agent" bezeichnet. Das Produkt basiert auf drei Merkmalen - Professionalität, Proaktivität und Rentabilität - und treibt Tec-Dos ergebnisorientierten Ansatz im Bereich "KI am Arbeitsplatz" weiter voran.

Von KI-Fähigkeiten zu Geschäftsergebnissen





?Eröffnungsrede von Dr. Kevin Knight?

In seiner Eröffnungsrede mit dem Titel "Von der Theorie zur Praxis: Der nächste Sprung in der KI" stützte sich Dr. Knight auf seine Erfahrungen aus Wissenschaft und Industrie, um "KI am Arbeitsplatz" als eine der wichtigsten Richtungen für KI-Anwendungen zu identifizieren.



?Shuhao Li, Gründer und CEO von Tec-Do?



Shuhao Li, Gründer und CEO von Tec-Do, skizzierte ein Marktpotenzial in Höhe von mehreren Billionen Dollar in drei Bereichen der Unternehmensausgaben: Marketing und Vertrieb, Programmierung und Produktentwicklung sowie Management. Diese entsprechen den Bereichen "KI für Wachstum", "KI für Innovation" und "KI für die Verwaltung". In diesem Zusammenhang stellte Li Navos Pro als einen der führenden Akteure im Bereich "KI für Wachstum" dar.

"Wir konzentrieren uns ausschließlich auf ergebnisorientierte KI für den Arbeitsplatz", sagte Li.

Navos Pro wurde für den grenzüberschreitenden E-Commerce, den internationalen Handel, das Marketing und die Geschäftsanalyse entwickelt und vereint folgende Funktionen:

Professionell: Erstellt eine private Wissensdatenbank auf der Grundlage der Website einer Marke und berücksichtigt dabei den geschäftlichen Kontext, um Ergebnisse zu liefern, die auf die kommerziellen Ziele der Marke abgestimmt sind.

Proaktiv: Überwacht Daten rund um die Uhr, um Chancen zu erkennen und Maßnahmen zu empfehlen, während die Entscheidungsbefugnis weiterhin bei den Mitarbeitern liegt.

Ertragreich: Verknüpft Strategie, kreative Entwicklung und Werbemaßnahmen mit messbaren Ergebnissen, darunter der Bruttowarenwert (GMV) und die Kapitalrendite (ROI).





Diese Funktionen werden durch spezialisierte 32B-, 27B- und 5B-Parametermodelle, Branchenkenntnisse, mehr als 70 MCP-Integrationen und über 100 Kompetenzen unterstützt. Laut Tec-Do überwacht die Plattform täglich mehr als 1 Milliarde Datenpunkte. Ein Lernkreislauf verknüpft Ergebnisse mit der Strategieoptimierung, während Navos RSI agentenbasiertes bestärkendes Lernen einsetzt, um seinen "Agent Harness" zu verbessern.

Die Architektur ermöglicht den Einsatz über Märkte, Kanäle und Branchen hinweg. Das Produktportfolio umfasst Navos Lite und Navos Pro und deckt den gesamten internationalen Marketing-Workflow ab.

Vom Reagieren zum Initiieren von Arbeit

Li beschrieb die Entwicklung von Chatbots über Copilots hin zu Pro-Agents als einen Wandel hinsichtlich der Frage, wer die Arbeit initiiert: von der Beantwortung von Anfragen über die Unterstützung bei der Ausführung bis hin zur proaktiven Identifizierung von Chancen und der Erzielung von Wachstum. Er argumentierte, dass sich die KI-Branche von der Bereitstellung von Funktionen hin zum Nachweis des geschäftlichen Nutzens verlagert.

Auf der Grundlage seiner Erfahrungen bei der Betreuung von Hunderttausenden von Marken, die international expandieren, baut Tec-Do diesen Ansatz durch Partnerschaften weiter aus. Das Unternehmen gab bekannt, dass es im Juli 2026 zu einem der ersten globalen Technologiepartner für ChatGPT Ads wurde und Marken dabei unterstützte, ihren ROI auf das 2,5-Fache des bisherigen Niveaus zu steigern. Im August ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Tencent WorkBuddy ein, um KI-Fähigkeiten im Bereich der internationalen Werbung einzusetzen.

Li erklärte, "KI für Wachstum" sei der erste Schritt; es sei geplant, die Kompetenzen von Tec-Do auf die Bereiche "KI für Innovation" und "AI für die Verwaltung" auszuweiten.

Förderung der Kommerzialisierung von KI

Lorry Destainville, verantwortlich für Monetarisierungspartnerschaften bei OpenAI, teilte seine Sichtweisen zur Kommerzialisierung von ChatGPT mit. Er erklärte, dass ChatGPT wöchentlich 1,2 Milliarden Nutzer erreicht und dass OpenAI derzeit die Möglichkeiten von gesponserten Agenten und visuellen Anzeigen prüft. Er bedankte sich zudem bei Tec-Do für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung praktischer, messbarer KI-Tools zur Förderung des Wachstums von Marken.

In drei Podiumsdiskussionen unter der Moderation von Maeve Zhang, Vizepräsidentin für Markenführung und Öffentlichkeitsarbeit bei Tec-Do, wurden die Auswirkungen der KI auf die Wirtschaft, die internationale Expansion und die Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems beleuchtet; dabei kamen Technologieanbieter, Unternehmer und Investoren zusammen.

Zum Abschluss der Konferenz kündigte Eileen Nie, Gründungspartnerin und Leiterin des Bereichs "Ecosystem Incubation and Strategic Investment" bei Tec-Do, die "Pro-Agent Global Challenge" an. Die Initiative lädt Unternehmer weltweit dazu ein, Projekte in den Bereichen Agentenarchitektur, KI-Marketing, KI-Content-Gateways und Recheninfrastruktur einzureichen, und bietet ihnen Zugang zu Kapital, Branchenressourcen und globalen Wachstumskanälen.

Über Tec-Do

Tec-Do wurde 2017 gegründet und ist ein führendes Unternehmen im Bereich KI-Marketing, das ergebnisorientierte Marketinglösungen für globales Unternehmenswachstum anbietet. Auf der Grundlage der multimodalen großen Sprachmodelle (MLLMs) von Tec-Chi und der Marketing-Multi-Agent-Plattform Navos bietet das Unternehmen durch eine Reihe von KI-basierten, leistungsorientierten Produkten ganzheitliche Marketinglösungen an. Diese Produkte gestalten geschäftskritische Marketingprozesse - darunter Marktanalysen, die Erstellung von Inhalten, die Durchführung von Kampagnen und die Leistungsoptimierung - über globale Medienkanäle hinweg neu und ermöglichen deren eigenständige Abwicklung. Im Jahr 2025 betreute Tec-Do über 100.000 Werbekunden, die einen breit gefächerten Kundenstamm bildeten, der sich über die Bereiche E-Commerce, Gaming, Unterhaltung und lokalen Handel erstreckte.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tec-do.com/en/.

Medienkontakt:

Johnny Guan

johnny.guan@tec-do.com

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