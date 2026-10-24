Berlin - Der Inspekteur des Heeres, Christian Freuding, appelliert an die USA, der Ukraine ungehinderten Zugang zum Starshield-Satellitennetzwerk des US-Milliardärs Elon Musk zu gewähren. "Starshield ist für die Gefechtsführung von höchster Bedeutung", sagte der Generalleutnant dem "Handelsblatt".



Die Ukraine brauche ungehinderten Zugang zu entsprechenden Datenverbindungen und nachrichtendienstlichen Informationen all ihrer Partner. "Und man kann nur darauf hoffen, dass alle Partner der Ukraine weiterhin in ihrem Freiheitskampf verlässlich zur Seite stehen", so Freuding. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich über Einschränkungen bei der Starshield-Nutzung beklagt.



Zentrale Rüstungsprojekte der Bundeswehr gehen dem Inspekteur nach wie vor zu langsam. Er wolle kein "Hersteller-Bashing" betreiben. "Aber zu viele Beschaffungsprojekte liegen hinter dem Zeitplan und unter unserem Qualitätsanspruch", sagte der ranghöchste Offizier der Landstreitkräfte. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte beispielsweise öffentlich Lieferverzögerungen beim Schweren Waffenträger Infanterie beklagt, auch der Flugabwehrkanonenpanzer Skyranger kommt deutlich später als geplant.



Freuding strebt an, das Heer möglichst rasch mit sogenannten Low-Cost-Cruise-Missiles auszustatten, die Ziele tief im Hinterland eines Gegners erreichen können. "Wir haben zwei Modelle in der näheren Betrachtung, die man noch für die Bundeswehr qualifizieren müsste, dann aber sehr rasch einführen könnte", erklärte der Inspekteur.



Der US-Hersteller Covenant baut aktuell eine Marschflugkörperfertigung in Sachsen auf. Freuding kündigte ferner an, dass noch etwa 120 rund 50 Jahre alte Schützenpanzer Marder auf den neuen Digitalfunk umgerüstet werden sollen. Weil sie aber für anstehende Nato-Aufgaben zu spät kommen, muss nun das Panzergrenadierbataillon 112 aus dem bayerischen Regen mit seinen Puma-Schützenpanzern für die Nato-Verpflichtung einspringen.





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