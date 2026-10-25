Die SAP-Aktie meldet sich eindrucksvoll zurück: Mit einem Wochenplus von +7,62% ist der Kurs auf 214,40 € gestiegen und hat den mehrmonatigen Abwärtstrend überwunden. Damit rückt nun die wichtige Marke bei 222,60 € in den Fokus. Allerdings mahnt das langfristige Elliott-Wellen-Szenario zur Vorsicht, denn die laufende Erholung könnte Teil einer übergeordneten Korrektur sein. Chartanalyse zur SAP-Aktie Der Kurs der SAP-Aktie ist aus dem seit dem Rekordhoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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