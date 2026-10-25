Hormus, Brent bei 100 Dollar: Wenn Funk und GPS im Störfeuer stehen - Viasat, Iridium und der Kampf um die schmale Datenleitung

Anzeige / Werbung

Elektronische Kampfführung macht Navigation und Kommunikation auf See unsicher - ein Unternehmen aus Perth setzt auf Software, die mit 8 kbit/s auskommen soll

Ein Ölpreis um die Marke von 100 US-Dollar je Barrel, ein Seeweg, über den rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gasexporte läuft, und Schiffe, die auf ihren Bildschirmen plötzlich auf Flughäfen oder in Kraftwerken liegen: Die Lage rund um die Straße von Hormus beschäftigt weiter Reeder, Versicherer und Märkte. Brent notierte am 8. Oktober laut Marktberichten bei knapp 100 bis 101 US-Dollar. Die Region ist damit zum Stresstest für maritime Navigation und Kommunikation geworden - und für die Frage, wie viel Bandbreite ein Schiff im Ernstfall überhaupt noch nutzen kann.

Störungen auf dem Wasser: die Zahlen

Laut einer von Hellenic Shipping News veröffentlichten Auswertung wurden im ersten Quartal 2026 weltweit rund 978.000 GPS-Störereignisse registriert, 98 Prozent davon im Golfraum; mehr als 1.100 Schiffe waren direkt betroffen. Das Maritime Information Cooperation & Awareness Centre schätzte, dass in der Woche vor dem 20. Juni im Schnitt 970 Schiffe pro Tag von GPS-Interferenzen betroffen waren. Die Chefin eines griechischen Schifffahrtsunternehmens berichtete im August von rund 20 Prozent weniger Schiffsdurchfahrten, Linienreedereien führen Passagen teils nur bei Tageslicht durch.

Wichtig ist die Unterscheidung: Jamming und Spoofing treffen zunächst Positions- und Ortungsdaten (GNSS, AIS). Kommunikationsverbindungen sind ein eigenes Kapitel - doch dieselbe Störumgebung erhöht den Wert von Übertragungswegen, die mit wenig Bandbreite und hohem Paketverlust funktionieren.

Die etablierten Netze: Viasat und Iridium

Im Markt für Satellitenkommunikation stehen zwei Ansätze nebeneinander. Viasat (WKN: 908189 | ISIN: US92552V1008) bietet breitbandige Kommunikationsdienste und ein Verteidigungsgeschäft; das Unternehmen gliedert sich in die Bereiche Communication Services sowie Defense and Advanced Technologies. Iridium Communications (WKN: A0YB48 | ISIN: US46269C1027) betreibt ein globales Netz in niedriger Erdumlaufbahn mit Schwerpunkt auf weltweit verfügbarer Konnektivität.

Beide lösen das Problem über Infrastruktur: mehr Kapazität, mehr Satelliten, bessere Antennen. Das hilft, solange die Verbindung stabil und bezahlbar bleibt. Unter Störungen, bei überlasteten Netzen oder an Bord kleiner Einheiten wird jedes Kilobit zur knappen Ressource.

Nodestream: weniger Daten statt mehr Bandbreite

Hier setzt Nodestream Ltd (WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509; ASX: NS1) an, bis Juli 2026 als Harvest Technology Group notiert. Das Unternehmen aus Bentley bei Perth entwickelt Software-Protokolle, die Video, Audio und Steuerdaten verschlüsselt über Satellitenstrecken oder überlastete Netze übertragen sollen. Nach Unternehmensangaben arbeitet die Plattform ab 8 kbit/s, toleriert mehr als 40 Prozent Paketverlust, spart bis zu 90 Prozent Bandbreite gegenüber herkömmlichem Streaming, nutzt eine 384-Bit-Verschlüsselung und trägt die Reifestufe TRL 9. Nodestream ist damit kein Netzbetreiber, sondern eine Softwareschicht, die auf beliebigen verfügbaren Verbindungen aufsetzen soll.

Die Wurzeln des Unternehmens liegen in Offshore-, Energie- und Unterwasseranwendungen; 2026 richtete es seinen Fokus auf Verteidigung aus. Eine im April veröffentlichte unabhängige Bewertung sieht nach Unternehmensangaben eine Übereinstimmung mit dokumentierten und finanzierten Anforderungen der US-Regierung an Kommunikation unter eingeschränkten Bedingungen. Im März-Quartal meldete Nodestream zudem einen viermonatigen Test bei den Streitkräften eines NATO-Mitgliedstaats.

Quellen:

https://www.hellenicshippingnews.com/?p=1138066

https://indiaseatradenews.com/?p=120790

https://www.nbcpalmsprings.com/ca-us-and-world/2026/03/07/gps-jamming-emerging-as-major-warfare-tactic-disrupting-ships-and-aircraft

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260414/pdf/06yg2thbbcdf85.pdf

https://bulletin.webull.com/qbd/announcement/20260427/499500331/8c9a1f227d51ed44c8ba887637089a78.pdf

https://www.investsmart.com.au/investment-tools/shares/asx-price-sensitive-announcements/asx-ns1/2554036

https://kalkinemedia.com/au/news/announcements/nodestream-ltd-officially-launches-on-asx-with-new-trading-code-ns1-following-harvest-technology-group-rebrand

---

Lassen Sie sich in den Verteiler für Nodestream oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Nodestream" oder "Nebenwerte".e-reuter@dr-reuter.eu

Nodestream

ISIN: AU0000481509

https://www.nodestream.tech

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Nodestream existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Nodestream. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Nodestream können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Nodestream einsehen: https://www.nodestream.tech/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Nodestream vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post Hormus, Brent bei 100 Dollar: Wenn Funk und GPS im Störfeuer stehen - Viasat, Iridium und der Kampf um die schmale Datenleitung appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US92552V1008,US46269C1027,AU0000481509