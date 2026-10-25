BASF baut aus, Sika schützt Gebäude: Graphit hat einen Markt jenseits der Batterie

Anzeige / Werbung

Graphit wird häufig als Batterierohstoff betrachtet. Doch sein industrielles Einsatzgebiet reicht bis in Gebäudefassaden, Rohrabschottungen und Dämmplatten. Dort verbessert das Material die Wärmedämmung oder hilft in geeigneten Formulierungen, die Ausbreitung von Feuer zu begrenzen. Für mögliche Rohstofflieferanten entsteht damit eine Perspektive, die über den Absatz von Elektroautos hinausgeht.

Wie konkret diese Anwendungen bereits sind, zeigen zwei europäische Industriekonzerne: BASF und Sika. Ihre Produkte machen deutlich, weshalb bei Graphit neben der Reinheit auch Verarbeitung, Flockengröße und zuverlässige Qualität entscheidend sind.

BASF investiert, Sika setzt auf Brandschutz

BASF (ISIN: DE000BASF111) kündigte im Oktober 2024 an, die jährliche Produktionskapazität für Neopor in Ludwigshafen um 50.000 Tonnen zu erweitern. Die Inbetriebnahme wurde für Anfang 2027 vorgesehen. Das graphithaltige expandierbare Polystyrol dient als Ausgangsmaterial für Gebäudedämmungen.

Nach Konzernangaben verbessert der enthaltene Graphit die Dämmleistung gegenüber weißem EPS um bis zu 30 Prozent. Hier unterstützt er die Wärmedämmung; seine Funktion unterscheidet sich vom Einsatz expandierbarer Graphitqualitäten im Brandschutz.

Sika (ISIN: CH0418792922) bietet dagegen mit SikaSeal-623 Fire einen graphitbasierten, unter Hitze aufschäumenden Brandschutzdichtstoff an. Er soll bei einem Brand Durchführungen brennbarer Rohre in Wänden und Decken verschließen. Auch graphitbasierte Brandschutzwickel gehören zum Sortiment.

Beide Beispiele zeigen: Graphit besitzt bereits etablierte Funktionen in industriell hergestellten Bauprodukten.

Wenn Hitze eine Schutzschicht entstehen lässt

Expandierbarer Graphit besteht aus entsprechend behandelten Flocken, die sich bei ausreichender Erwärmung stark ausdehnen. In geeigneten Produkten entsteht dadurch eine isolierende Kohlenstoffbarriere. Sie kann den Wärmeeintrag begrenzen und die Schutzwirkung einer Konstruktion unterstützen.

Anwendungen reichen von Kunststoffen und Beschichtungen bis zu Dichtungen und Schäumen. Die Eigenschaften müssen jeweils innerhalb des fertigen Produkts geprüft werden.

Für Rohstoffentwickler liegt darin eine anspruchsvolle Chance: Gefragt ist Material, das sich reproduzierbar verarbeiten lässt und konkrete Kundenspezifikationen erfüllt. Größere natürliche Flocken können für ausgewählte expandierbare Qualitäten besonders interessant sein.

Focus Graphite entwickelt das passende Ausgangsmaterial

Hier setzt Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) mit seinem Lac-Knife-Projekt in Québec an. Das Unternehmen entwickelt eine Lagerstätte, deren Material unterschiedliche Batterie- und Industrieanwendungen bedienen soll.

Im September 2025 berichtete Focus über einen kontinuierlichen Pilotversuch, bei dem der Anteil großer und sehr großer Flocken im Konzentrat von ungefähr 33 auf 47 Prozent stieg. Dafür wurde der angestrebte Kohlenstoffgehalt gegenüber früheren Versuchen auf rund 95 Prozent angepasst.

Das Ergebnis eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, verschiedene Flockengrößen gezielt unterschiedlichen Absatzmärkten zuzuordnen.

Im Juli 2026 folgte ein größerer Verarbeitungstest: Aus rund acht Tonnen Erz wurden etwa 850 Kilogramm Konzentrat gewonnen. Die vorläufig ermittelten Kohlenstoffgehalte lagen je nach Größenfraktion zwischen 95 und 98,7 Prozent. Eine chemische oder thermische Reinigung war dafür nicht erforderlich.

Das Material steht für weitere Produktentwicklung und Kundenbewertungen zur Verfügung. Damit kann Focus seine Vermarktung auf konkrete Muster und Prüfergebnisse stützen.

Fazit

BASF und Sika zeigen, weshalb Graphit eine breitere industrielle Betrachtung verdient. Gebäudedämmung und passiver Brandschutz stellen unterschiedliche Anforderungen, schaffen aber beide Einsatzmöglichkeiten außerhalb des Batteriemarktes. Für potenzielle Lieferanten zählt deshalb die Fähigkeit, definierte Materialqualitäten für konkrete Anwendungen bereitzustellen.

Focus besitzt mit Lac Knife einen nachvollziehbaren Ansatzpunkt. Die Ergebnisse zur Erhaltung größerer Flocken und das 2026 produzierte Testmaterial schaffen eine Grundlage für die Entwicklung mehrerer Produktqualitäten. Daraus könnte ein breiterer Kundenkreis entstehen.

Noch befindet sich das Unternehmen jedoch in der Entwicklungsphase. Eine Lieferbeziehung zu BASF oder Sika ist durch die verwendeten Quellen nicht belegt. Entscheidend bleiben erfolgreiche Kundenqualifizierungen, belastbare Abnahmevereinbarungen sowie Genehmigungen und Finanzierung für die geplante Produktion. Ebenso muss sich die Verarbeitung im kommerziellen Maßstab bewähren.

Für Anleger sind deshalb Fortschritte bei Produkttests und verbindlichen Kundenbeziehungen besonders aussagekräftig. Der industrielle Nutzen von Graphit ist bereits sichtbar. Focus muss daraus nun eine wirtschaftlich tragfähige Lieferposition entwickeln.

Quelle:

https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2024/10/p-24-303 basf.com

https://gcc.sika.com/dam/dms/gcc/v/sikaseal_-623_fire.pdf gcc.sika.com

https://gcc.sika.com/en/construction/sealing-bonding/sealing-bonding-solutions/sikaseal-628-firewrap.html Sealing & Bonding Solutions

https://focusgraphite.com/focus-graphite-pilot-run-demonstrates-significant-increase-in-large-and-jumbo-flake-recovery-at-lac-knife/ Focus Graphite Advanced Materials

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/ Focus Graphite Advanced Materials

https://focusgraphite.com/

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Focus Graphite oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Focus Graphite" oder "Nebenwerte".



Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

https://focusgraphite.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Focus Graphite existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Focus Graphite. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Focus Graphite können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Focus Graphite einsehen: https://focusgraphite.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Focus Graphite vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post BASF baut aus, Sika schützt Gebäude: Graphit hat einen Markt jenseits der Batterie appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE000BASF111,CH0418792922,CA34416E8743