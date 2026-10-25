Strategische Ernennungen in den Bereichen Finanzen, internationale Geschäftstätigkeit und Marketing bereiten den Marktführer im Bereich Hospitality-Technologie auf seine nächste Phase des weltweiten Wachstums vor.

CARROLLTON, TX / ACCESS Newswire / 24. Oktober 2026 / HotelKey, die führende cloudbasierte Property-Management-Plattform für die Hotellerie, gab heute strategische Veränderungen in der Führungsriege bekannt. Die Vision des Unternehmens und die Bemühungen um globales Wachstum werden von Julie Arrowsmith, Executive Vice President und Chief Financial Officer (EVP & CFO), Craig Chait, Vice President für den asiatisch-pazifischen Raum (VP, APAC), Adnan Malik, Vice President für Europa, den Nahen Osten und Afrika (VP, EMEA), sowie Laura Atallah, Head of Marketing, vorangetrieben.

Diese Führungspositionen unterstreichen das Engagement von HotelKey, die finanzielle Performance zu optimieren, die Markenpräsenz zu stärken und die Marktpräsenz in den hart umkämpften internationalen Märkten der Hotellerie auszubauen.

"Wir freuen uns sehr, diese versierten Führungskräfte offiziell vorzustellen, die dazu beitragen, die Geschäftstätigkeit von HotelKey voranzutreiben", sagte Aditya Thyagarajan, Mitbegründer und President von HotelKey. "Mit Julie und Laura, die unsere Finanz- und Marketingstrategien leiten, sowie Craig und Adnan, die unsere wichtigen Märkte im asiatisch-pazifischen Raum und in EMEA anführen, haben wir unser ohnehin schon außergewöhnliches Führungsteam erheblich gestärkt, um unsere Vision umzusetzen und unseren Partnern weltweit einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten."

Verstärkung der Führungsriege

Julie Arrowsmith, Executive Vice President und Chief Financial Officer (EVP & CFO)

Julie Arrowsmith ist für die Finanzstrategie, -planung und -berichterstattung von HotelKey verantwortlich und positioniert das Unternehmen aktiv für nachhaltige Rentabilität und Skalierbarkeit. Sie bringt über 25 Jahre Finanzerfahrung in der Hotellerie mit, darunter Führungspositionen als CFO und CEO bei G6 Hospitality, der Unternehmenszentrale der Marken Motel 6 und Studio 6. Vor ihrer Tätigkeit bei G6 war Julie im Bereich Wirtschaftsprüfung bei Deloitte tätig. In enger Zusammenarbeit mit dem Führungsteam unterstützt sie wichtige Wachstumsinitiativen, treibt die betriebliche Effizienz voran und sichert die langfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens, wobei sie eine zentrale Rolle bei der Steuerung strategischer Entscheidungen spielt.

Ausbau der globalen Reichweite: APAC und EMEA

Craig Chait, Vice President für den asiatisch-pazifischen Raum (VP, APAC)

Craig treibt die rasche Expansion von HotelKey im asiatisch-pazifischen Raum voran und leitet die Markteinführungsstrategie, den regionalen Vertrieb sowie strategische Partnerschaften des Unternehmens. Als vertriebsorientierter B2B-SaaS-Manager bringt er 30 Jahre Erfahrung im Bereich Hospitality-Technologie mit und war zuvor in leitenden Führungspositionen bei Oracle Hospitality, Xn protel und Planet tätig. Mit einer Karriere, die im Hotelbetrieb bei Accor und Marriott begann, nutzt Craig sein fundiertes Fachwissen, um große Hotelketten bei komplexen Umstellungen auf die Cloud zu begleiten.

Adnan Malik, Vice President für Europa, den Nahen Osten und Afrika (VP, EMEA)

Adnan übernimmt die Leitung der EMEA-Region, wo er für die Beschleunigung der Marktdurchdringung, den Aufbau regionaler Teams und die Pflege lokaler Kundenbeziehungen verantwortlich ist. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung mit, die das Londoner Luxushotelsegment, den Betrieb großer Immobilienkomplexe und Enterprise-SaaS umfassen. Durch seine früheren Tätigkeiten als Managing Director eines globalen Hospitality-Tech-Unternehmens und als CEO einer internationalen Hotelmarke verfügt Adnan über ein tiefgreifendes, praxisnahes Verständnis dafür, wie Technologie auf Unternehmenswachstum und die Rentabilität der Eigentümer abgestimmt werden kann.

Die Marke stärken

Laura Atallah, Head of Marketing

Laura leitet die umfassende Marketingstrategie von HotelKey und konzentriert sich dabei auf die weltweite Markenpositionierung, die Nachfragegenerierung und Markteinführungsinitiativen. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im B2B-SaaS- und Technologiemarketing. Zuvor baute sie die Marketingabteilung eines Technologie-Start-ups auf und leitete wirkungsvolle Kampagnen bei Yardi, wo sie eine Produkteinführung leitete, durch die im ersten Jahr über 1.000 Eigentümer und Betreiber als Kunden gewonnen wurden. Laura ist dafür bekannt, Strategie mit praktischer Umsetzung zu verbinden, und nutzt Kreativität sowie datengestützte Präzision, um das geschäftliche Wachstum von HotelKey zu beschleunigen.

Weitere Informationen zu HotelKey und seinem Führungsteam finden Sie unter https://www.hotelkeyapp.com.

Über HotelKey

Die HotelKey-Produktsuite ist eine hochmoderne, cloudbasierte Plattform für das Immobilienmanagement, die auf bewährten Brancheninnovationen aufbaut. Diese Fortschritte ermöglichen es HotelKey, eine echte Plug-and-Play-Lösung anzubieten, die das Umsatzwachstum steigert, Abläufe optimiert und die Interaktion mit Gästen vereinfacht, wodurch Hotels und Hotelgruppen in die Lage versetzt werden, in großem Maßstab erfolgreich zu sein.

Heute betreut HotelKey mehr als 25.000 Vertragshotels, von denen über 15.000 aktiv auf der Hospitality-Management-Plattform des Unternehmens genutzt werden. Zum Kundenstamm von HotelKey zählen 10 größere Hotelketten sowie mehr als 800 unabhängige Häuser weltweit.

Medienkontakt:

Laura Atallah

Head of Marketing, HotelKey

laura.atallah@hotelkeyapp.com

https://www.hotelkeyapp.com

QUELLE: HotelKey

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