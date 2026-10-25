Antimonpreise fallen, der Wettbewerb um Rohstoffe bleibt: Europas Industrie braucht neue Bezugsquellen

Anzeige / Werbung

Fast 60.000 US-Dollar je Tonne kostete Antimon am europäischen Markt zeitweise im Sommer 2025. Chinesische Exportbeschränkungen hatten Käufer zur Suche nach alternativen Lieferanten gezwungen. Inzwischen haben zusätzliche Verarbeitungskapazitäten und zurückhaltendere Kunden den Markt deutlich entspannt.

Doch hinter der Preiskorrektur bleibt eine industrielle Frage bestehen: Woher beziehen die Verarbeiter langfristig ihr Ausgangsmaterial?

Neue Schmelzanlagen können vorhandene Erze und Konzentrate verarbeiten. Zusätzliche Lagerstätten schaffen sie nicht. Für Anleger lohnt deshalb der Blick auf die gesamte Lieferkette - von europäischen Spezialchemieherstellern bis zur Exploration neuer Vorkommen.

Campine zeigt, wie sich der Markt verändert

Der belgische Spezialchemie- und Recyclingkonzern Campine (ISIN: BE0003825420) gehört zu den wichtigen europäischen Antimonverarbeitern. Sein Antimontrioxid wird insbesondere in Flammschutzanwendungen eingesetzt. Damit steht das Unternehmen zwischen internationalen Metalllieferanten und industriellen Kunden.

Campines Geschäftsbericht für 2025 beschreibt beide Seiten des Marktumschwungs: Die Exportbeschränkungen eröffneten nichtchinesischen Anbietern zusätzliche Absatzmöglichkeiten. Später führten mehr Angebot und eine schwächere Nachfrage zu sinkenden Preisen.

Bereits im Dezember 2025 verwies Campine auf neue Schmelzanlagen in Südostasien, die die Metallversorgung verbessert hätten. Gleichzeitig investiert das Unternehmen in Antimonrecycling. Eine angekündigte Erweiterung soll jährlich zusätzliche 800 bis 1.000 Tonnen handelsübliches Antimonmetall aus industriellen Abfallströmen ermöglichen.

Das zeigt, wie Versorgungssicherheit praktisch entsteht: durch unterschiedliche Lieferanten, zusätzliche Verarbeitung und Rückgewinnung. Neue Minen sind ein möglicher weiterer Baustein.

Mehr Verarbeitung bedeutet nicht automatisch mehr Erz

Nach dem vorliegenden Fastmarkets-Bericht beeinflusst inzwischen besonders Chinas Nachfrage nach Erzen und Konzentraten den internationalen Markt. Chinesische und andere Schmelzbetriebe konkurrieren um Ausgangsmaterial.

Für Bergbauunternehmen zählt dabei nicht allein der veröffentlichte Metallpreis. Entscheidend ist auch, welchen Anteil des enthaltenen Metallwerts ein Verarbeiter tatsächlich bezahlt. Solche Vergütungsbedingungen hängen unter anderem von Materialqualität, Verarbeitungsaufwand und Nachfrage ab.

Ein wachsendes Angebot aus Minen könnte die Preise weiter belasten. Eine stärkere Nachfrage nach Konzentraten könnte dagegen die Kosten der Verarbeiter stützen. Eine belastbare Preisuntergrenze lässt sich daraus nicht ableiten.

Auch die Abnehmer reagieren: Extrem hohe Antimonpreise fördern sparsamere Rezepturen und Ersatzprodukte. Die Investmentgeschichte besteht deshalb in wirtschaftlich konkurrenzfähigen, verlässlichen Bezugsquellen.

Yugo untersucht Gold und Antimon in Bosnien

Einen frühen Explorationsansatz bietet Yugo Metals (ISIN: AU0000404998). Das Unternehmen untersucht beim Golden-Hills-Projekt mit Sinjakovo und Jezero in Bosnien und Herzegowina ein Gebiet mit Gold-, Antimon-, Silber- und Kupfermineralisierung.

Die geografische Nähe zur europäischen Industrie macht die Region interessant. Ob daraus geeignetes Ausgangsmaterial für Verarbeiter entstehen kann, müssen jedoch geologische und technische Untersuchungen zeigen.

Konkrete Fortschritte meldete Yugo bislang insbesondere bei Gold. Am Erak-Ziel lieferte Bohrloch ERDD006 nach Unternehmensangaben 36,1 Meter mit durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne, darunter drei Meter mit 14,5 Gramm. Ein weiterer gemeldeter Abschnitt umfasste 10,4 Meter mit 2,6 Gramm Gold je Tonne.

Diese Ergebnisse liefern Ansatzpunkte für weitere Bohrungen. Zugleich bleibt offen, welchen wirtschaftlichen Beitrag Antimon innerhalb des Systems leisten könnte. Eine definierte Antimonressource ist bislang nicht belegt.

Fazit

Der Antimonmarkt hat auf die außergewöhnlichen Preise reagiert. Zusätzliche Verarbeitungskapazitäten, veränderte Handelsströme und sparsamere Anwendungen haben die Versorgung entspannt. Das begrenzt die Aussagekraft einer pauschalen Knappheitsgeschichte.

Für Europas Industrie bleibt die Herkunft des Ausgangsmaterials dennoch relevant. Campines Aktivitäten zeigen, dass Lieferantendiversifizierung und Recycling konkrete unternehmerische Aufgaben sind. Neue wirtschaftlich tragfähige Vorkommen könnten diese Versorgung langfristig ergänzen.

Yugo bietet dafür einen frühen geologischen Ansatz. Die Goldresultate bei Erak geben der Exploration Substanz; Antimon erweitert die Fragestellung innerhalb des Projektgebiets. Eine Geschäftsbeziehung zu Campine oder anderen genannten Verarbeitern ist damit nicht verbunden.

Anleger sollten auf weitere Bohrungen, die räumliche Kontinuität der Mineralisierung und spätere metallurgische Ergebnisse achten. Ressourcendefinition, Genehmigungen und Finanzierung bleiben wesentliche Hürden. Auch niedrigere Metallpreise müssen mögliche Projekte wirtschaftlich verkraften können.

Entscheidend ist damit die Frage, ob Yugo eine Lagerstätte nachweisen kann, die auch unter normalen Marktbedingungen überzeugt.

Quellen

https://www.fastmarkets.com/insights/europes-antimony-market-faces-uncertainty-after-years-of-volatility/ Fastmarkets

https://www.campine.com/wp-content/uploads/2026/03/25-jaar-eng.pdf campine.com

https://www.campine.com/wp-content/uploads/2025/12/251218share.pdf campine.com

https://www.yugometals.com/projects/sinjakovo Yugo Metals

https://www.onvista.de/news/2026/08-18-irw-news-yugo-metals-limited-yugo-bringt-die-entdeckung-erak-voran-0-10-26543984

Lassen Sie sich in den Verteiler für Yugo Metals oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Yugo Metals" oder "Nebenwerte".

Yugo Metals Ltd

Land: Australien

ISIN: AU0000404998

Yugo Metals

Disclaimer/Risikohinweis Yugo Metals

Interessenkonflikte: Mit Yugo Metals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Yugo Metals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Yugo Metals können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Yugo Metals einsehen: https://www.yugometals.com/en



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Yugo Metals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Antimonpreise fallen, der Wettbewerb um Rohstoffe bleibt: Europas Industrie braucht neue Bezugsquellen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: BE0003825420,AU0000404998