Amazon kündigt 16 Milliarden Euro Investitionen an - ZenaTech setzt mit ZenaWorx auf den Bau von KI-Rechenzentren

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Der Ausbau der KI-Infrastruktur sorgt weiterhin für milliardenschwere Investitionsankündigungen. Amazon (ISIN: US0231351067) will allein 2027 mehr als 16 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Davon sind 4,8 Milliarden Euro für den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur von Amazon Web Services im Raum Frankfurt vorgesehen. Am selben Tag stellt ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) neue Details zu seiner Softwareplattform ZenaWorx vor. Mit drohnengestützter Vermessung, LiDAR-Daten und digitalen Baustellenmodellen will das Unternehmen ein Geschäftsfeld erschließen, das bereits vor der Inbetriebnahme neuer Rechenzentren ansetzt: die kontinuierliche Überwachung komplexer Bauprojekte.

Amazon plant Milliardeninvestitionen in Deutschland

Beim Invest in Germany Summit in Berlin kündigte Amazon am 20. Oktober an, im kommenden Jahr mehr als 16 Milliarden Euro in seine deutschen Aktivitäten investieren zu wollen. Das Programm umfasst neben Rechenzentren und KI-Infrastruktur auch Logistik, Satelliteninternet und Medienproduktionen. Ein Schwerpunkt liegt auf Amazon Web Services (AWS). Für den Ausbau der AWS-Region Frankfurt sind 4,8 Milliarden Euro vorgesehen. Damit will der Konzern zusätzliche Kapazitäten für Cloud- und KI-Anwendungen schaffen. Die Ankündigung unterstreicht, dass sich der Ausbau künstlicher Intelligenz längst nicht mehr auf die Entwicklung leistungsfähiger Software und Prozessoren beschränkt. Die dafür benötigten Rechenkapazitäten erfordern umfangreiche physische Infrastruktur. Neue Rechenzentrumsstandorte müssen erschlossen, vorbereitet, gebaut und anschließend technisch ausgestattet werden. Genau diese Bauphase bildet den Ausgangspunkt für die jüngste ZenaTech-Meldung. Eine geschäftliche Verbindung zwischen Amazon und ZenaTech wurde dabei nicht bekannt gegeben. Beide Nachrichten betreffen jedoch unterschiedliche Bereiche derselben Infrastrukturentwicklung.

ZenaTech stellt neue Details zu ZenaWorx vor

ZenaTech hat am 20. Oktober die technischen Einsatzmöglichkeiten und die geplante Vermarktungsstrategie seiner Plattform ZenaWorx konkretisiert. Die Software richtet sich insbesondere an Bauunternehmen, Ingenieure und Vermessungsdienstleister, die größere Infrastrukturprojekte betreuen. ZenaWorx kombiniert die Erfassung von Baustellendaten aus der Luft mit softwaregestützter Modellierung und Analyse. Eine zentrale Rolle spielt dabei LiDAR, kurz für Light Detection and Ranging. Mithilfe dieser laserbasierten Messtechnik lassen sich räumliche Informationen erfassen und dreidimensionale Darstellungen eines Geländes oder einer Baustelle erstellen. Das Ziel besteht darin, den tatsächlichen Zustand eines Bauprojekts in regelmäßigen Abständen digital zu dokumentieren. Werden die Messungen während verschiedener Bauphasen wiederholt, können Veränderungen sichtbar gemacht und mit den ursprünglichen Planungsdaten verglichen werden. Entwickelt wird die Plattform gemeinsam von ZenaTechs Enterprise-SaaS- und Drone-as-a-Service-(DaaS)-Sparte. Damit verbindet das Unternehmen seine vorhandenen Vermessungsdienstleistungen mit einer eigenen Softwarelösung für die Auswertung und Bereitstellung der erfassten Daten.

Vom digitalen Geländemodell bis zur Baufortschrittskontrolle

Die jetzt vorgestellten Anwendungsmöglichkeiten reichen von der Vorbereitung eines Baugrundstücks bis zur Überwachung fortgeschrittener Bauarbeiten. Eine wichtige Funktion ist die digitale Geländemodellierung. Sie bildet Höhenunterschiede und Oberflächenstrukturen ab und kann damit die Planung sowie Überwachung von Erdarbeiten unterstützen. Hinzu kommen sogenannte Cut-and-Fill-Berechnungen, mit denen sich ermitteln lässt, welche Materialmengen bei der Geländevorbereitung abgetragen oder aufgeschüttet wurden. Weitere vorgesehene Anwendungen umfassen die Überprüfung von Geländegefällen, die Bereitstellung von Messdaten für Entwässerungsanalysen sowie die dreidimensionale Dokumentation des Baufortschritts. Besonders relevant ist dabei die wiederholte Erfassung derselben Baustelle. Anstatt ausschließlich einzelne Vermessungstermine durchzuführen, sollen Projektverantwortliche über einen längeren Zeitraum aktualisierte Informationen erhalten. Auf diese Weise lassen sich Veränderungen zwischen verschiedenen Bauphasen nachvollziehen und Abweichungen zwischen dem gemessenen Zustand und den Planungsunterlagen identifizieren. Gerade größere Rechenzentrumsprojekte können umfangreiche Erdarbeiten, mehrere Bauabschnitte und komplexe technische Anforderungen umfassen. Die kontinuierliche digitale Dokumentation soll Bauunternehmen zusätzliche Informationen für die Projektsteuerung liefern. Die genannten Funktionen beschreibt ZenaTech als Fähigkeiten und vorgesehene Anwendungen der Plattform. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass bereits sämtliche Funktionen vollständig kommerzialisiert sind.

Erster zahlender Kunde bereits im August gemeldet

ZenaWorx ist kein vollständig neues Projekt. ZenaTech hatte die Entwicklung der Plattform bereits im Mai 2026 angekündigt und dabei den Markt für den Bau von KI-Rechenzentren als ersten Schwerpunkt genannt. Im August folgte ein weiterer Schritt: Das Unternehmen meldete die Gewinnung seines ersten zahlenden Kunden für ein Bauprojekt im Bereich der KI-Rechenzentren. Gleichzeitig wurde die Erweiterung der Software um digitale Geländemodellierung bekannt gegeben. Diese zusätzliche Funktion befand sich zum damaligen Zeitpunkt noch in der Beta-Phase. Die neue Mitteilung vom 20. Oktober baut auf diesen Entwicklungsschritten auf. Im Mittelpunkt stehen nun die konkreten Anwendungsmöglichkeiten und die Frage, wie ZenaTech die Plattform über sein bestehendes Dienstleistungsnetzwerk anbieten will. Weitere Kundennamen, neue Vertragsvolumina oder gesonderte Umsatzzahlen für ZenaWorx wurden in der aktuellen Mitteilung nicht veröffentlicht.

Aus einzelnen Vermessungsaufträgen sollen wiederkehrende Dienstleistungen werden

Ein wesentlicher Bestandteil der ZenaWorx-Strategie ist die Verbindung mit ZenaTechs Drone-as-a-Service-Geschäft. Über dieses Netzwerk bietet das Unternehmen Vermessungs- und Inspektionsdienstleistungen an. Kunden können damit drohnengestützte Leistungen beziehen, ohne selbst eine entsprechende Flotte anschaffen und betreiben zu müssen. Mit ZenaWorx soll dieses Modell um die regelmäßige softwaregestützte Auswertung der erfassten Baustellendaten erweitert werden. ZenaTech plant, wiederkehrende Leistungen über abonnementbasierte Vereinbarungen anzubieten, die sich über die Laufzeit eines Bauprojekts erstrecken können. Für das Unternehmen liegt darin eine mögliche Erweiterung seines bisherigen Geschäftsmodells. Statt ausschließlich einzelne Vermessungsaufträge abzuwickeln, könnten die bestehenden Standorte Kunden während verschiedener Bauphasen wiederholt betreuen und aktualisierte digitale Modelle bereitstellen. CEO Shaun Passley bezeichnete die Kombination aus dem DaaS-Standortnetzwerk, Drohnendaten und Software in der aktuellen Unternehmensmitteilung als potenzielle Grundlage für wiederkehrende Umsätze. Ob sich daraus ein wesentlicher zusätzlicher Umsatzbeitrag entwickelt, lässt sich anhand der bisher veröffentlichten ZenaWorx-Daten allerdings noch nicht beziffern. Insbesondere wurden keine eigenständigen Umsatz- oder Ergebniszahlen für die Plattform genannt.

Nicht nur Rechenzentren: Weitere Infrastrukturprojekte im Blick

Obwohl KI-Rechenzentren den aktuellen Schwerpunkt bilden, sieht ZenaTech zusätzliche Einsatzmöglichkeiten für die Software. Dazu gehören klassische gewerbliche Bauprojekte, kommunale Infrastrukturmaßnahmen und Erdarbeiten auf Deponiegeländen. Gemeinsam ist diesen Anwendungen der Bedarf an präzisen Geländedaten, regelmäßigen Vermessungen und einer nachvollziehbaren Dokumentation baulicher Veränderungen. Damit könnte ZenaWorx auch über den derzeitigen Investitionsschwerpunkt bei KI-Rechenzentren hinaus eingesetzt werden. Die weitere Markterschließung hängt jedoch davon ab, wie sich die Plattform technisch entwickelt und welche zusätzlichen Kunden ZenaTech für die angebotenen Dienstleistungen gewinnen kann.

Fazit: KI-Infrastruktur schafft auch Bedarf auf der Baustelle

Amazons Investitionsankündigung zeigt die Größenordnung der Mittel, die derzeit für den Ausbau digitaler Infrastruktur vorgesehen sind. Während Cloud-Konzerne zusätzliche Rechenkapazitäten schaffen wollen, entstehen bereits in der Bauphase neue Anforderungen an Vermessung, Dokumentation und Projektüberwachung. ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) will mit ZenaWorx genau diesen Bereich adressieren und seine bestehenden Drohnendienstleistungen mit wiederkehrenden Softwareangeboten verbinden. Der erste zahlende Kunde im KI-Rechenzentrumssegment wurde bereits im August gemeldet. Die Veröffentlichung vom 20. Oktober konkretisiert nun die technischen Funktionen und die geplante Vermarktung. Für die weitere Entwicklung werden vor allem zusätzliche Kundenaufträge, die Einführung der vorgesehenen Funktionen und die tatsächlichen Erlöse aus wiederkehrenden Dienstleistungen relevant sein. Damit rückt neben dem Ausbau des DaaS-Netzwerks zunehmend auch die wirtschaftliche Nutzung der darauf aufbauenden Software in den Mittelpunkt.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

ZenaTech - ZenaTech Details ZenaWorx Drone-Based Construction Intelligence Platform Targeting AI Data Center Development, 20.10.2026 https://www.zenatech.com/zenatech-details-zenaworx-drone-based-construction-intelligence-platform-targeting-ai-data-center-development/

ZenaTech - ZenaTech Expands ZenaWorx Drone-based Construction Monitoring Software to Include Digital Terrain Modeling and Signs First AI Data Center Customer, 13.08.2026 https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/13/3344449/0/en/zenatech-expands-zenaworx-drone-based-construction-monitoring-software-to-include-digital-terrain-modeling-and-signs-first-ai-data-center-customer.html

ZenaTech - ZenaTech Enters the AI Data Center Construction Market with ZenaWorx, a Drone-based 3D Digital Progress Monitoring Software, 28.05.2026 https://www.zenatech.com/zenatech-enters-the-ai-data-center-construction-market-with-zenaworx-a-drone-based-3d-digital-progress-monitoring-software/

Amazon - Invest in Germany Summit: Amazon kündigt 16 Milliarden Euro Investitionen für 2027 in Deutschland an, 20.10.2026 https://press.aboutamazon.com/de/2026/10/invest-in-germany-summit-amazon-kuendigt-16-milliarden-euro-investitionen-fuer-2027-in-deutschland-an

Reuters - Amazon to invest over €16 billion in Germany next year, 20.10.2026 https://www.reuters.com/business/retail-consumer/amazon-invest-over-16-billion-germany-next-year-2026-10-20/

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