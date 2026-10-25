Unterföhring (ots) -25. Oktober 2026. Die letzte Rose geht an Dr. Rick (27) und Dr. Nick (34): Die beiden Beautydocs setzen sich am Samstagabend bei "Schlag den Star" live auf ProSieben deutlich gegen die Bachelors Paul Janke (45) und Andrej Mangold (39) durch. In Spiel 13 verhilft ihnen um 1:27 Uhr der James-Bond-Titel "Skyfall" zum Sieg. Mit 71:20 Punkten entscheiden die Schönheitsprofis das Duell klar für sich und spenden ihr Preisgeld. "Schlag den Star" erreicht eine Overnight-Quote von 8,7 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen."Für uns war das heute ein Herzensspiel. Wir haben nicht nur für die 100.000 Euro gekämpft, sondern von Anfang an gesagt, dass wir das Geld für einen guten Zweck spenden wollen. Darauf kam es uns an. Ganz ehrlich: Ich war nervöser, als wenn wir die 100.000 Euro für uns selbst gewonnen hätten. Wir hatten das Gefühl, für andere Menschen und eine gute Sache zu kämpfen", blickt Dr. Nick direkt nach dem Triumph auf den Abend zurück. Sein Partner Dr. Rick ergänzt: "Wir freuen uns für alle, die mit dem Geld etwas Schönes bewirken können."Ihre Gegner haben für die langjährigen Freunde und Geschäftspartner nur lobende Worte: "Respekt an die beiden! Richtig, richtig stark. Man hat einfach gemerkt, dass sie ein Team sind. Sie haben das gut gemacht und auch verdient gewonnen", gratuliert Paul Janke. Teampartner Andrej Mangold stimmt zu: "Es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, dass sie seit zehn Jahren beste Kumpels sind. Man hat das in den Spielen gesehen, denn sie haben es geschafft, sich schneller auf die Spiele einzustellen."Im November betritt "Schlag den Star" die Höhle der Löwen: In der Ausgabe vom 14. November 2026 treten die Investoren Frank Thelen mit seiner Ehefrau Nathalie und Ralf Dümmel mit seiner Partnerin Anna Heesch gegeneinander an.Dr. Rick (27) und Dr. Nick (34) gegen Paul Janke (45) und Andrej Mangold (39) - das SpieleprotokollSpiel 1: "Seil-Duett"Zum Auftakt von "Schlag den Star" ist perfektes Teamwork gefragt: Die Kandidaten müssen gemeinsam ein einziges Seil schwingen und möglichst oft darüber springen. Trotz kurzer Unterbrechung - bei Paul Janke musste eine alte Schnittwunde verarztet werden - sind die Beautydocs besser im Rhythmus und holen den ersten Spielsieg: 1:0.Spiel 2: "Lippen"Spitze Lippen, scharfe Blicke! Die Teams bekommen ausschließlich Lippen verschiedener Promis zu sehen und müssen erraten, wem sie gehören. Einen Punkt gibt es nur, wenn beide Teampartner den richtigen Namen notieren. Die Beautydocs beweisen den geschulteren Blick und bauen ihre Führung auf 3:0 aus.Spiel 3: "Doppelpass"Ballgefühl, Präzision und perfektes Zusammenspiel sind gefragt: Die Teams müssen sich einen Fußball durch eine Öffnung in der Torwand hin- und herpassen. Paul Janke und Andrej Mangold beweisen den besseren Torriecher, sichern sich beide Durchgänge und feiern den Ausgleich zum 3:3!Spiel 4: "Twin-Kart"Es geht nach draußen zum gemeinsamen Kartfahren: Während einer lenkt, ist der andere für Gas und Bremse zuständig. Gemeinsam müssen die Duos einen schneckenförmigen Parcours hin und zurück meistern. Im Kölner Regenwetter beweisen Dr. Rick und Dr. Nick, dass sie nicht nur im OP ein eingespieltes Team sind und erobern mit 7:3 die Führung zurück.Spiel 5: "Rosenschießen"Heimspiel für die Bachelors? An der Schießbude im Outdoorbereich müssen die Teams Rosen schießen. Dabei müssen die weißen Hülsen um die Rosenstiele vollständig abgeschossen sein. Dr. Rick und Dr. Nick sind zielsicherer und lassen der Konkurrenz kaum eine Chance. 12:3.Spiel 6: "Schaukel-Wurf"Kinderspielplatz trifft Zielsicherheit: Die Teams müssen drei kleine Säckchen auf einem Schaukelbrett platzieren. Dr. Rick und Dr. Nick haben das bessere Händchen und lassen die Bachelors weiter hinterherschaukeln. Mit 18:3 bauen sie ihren Vorsprung weiter aus.Spiel 7: "Bilder legen"Kreative Köpfe und flinke Finger sind gefragt: Mit dünnen Holzstäben müssen die Kandidaten Bilder auf den Tisch legen, die der jeweilige Teampartner möglichst schnell erraten soll. Reden, Gestikulieren oder Geräusche machen ist streng verboten! Die Beautydocs haben den besseren Durchblick. Mit 25:3 wächst ihr Vorsprung auf satte 22 Punkte!Spiel 8: "Tischtennis-Doppel"Doppelter Einsatz, doppelter Nervenkitzel! Beim Tischtennis-Doppel ist perfektes Zusammenspiel gefragt, denn die Teampartner müssen sich bei jedem Schlag abwechseln. Nach einem packenden Schlagabtausch verwandeln Paul und Andrej im entscheidenden dritten Satz ihren Matchball. Sie verkürzen auf 25:11 und melden sich eindrucksvoll zurück.Spiel 9: "Weintrauben"Treffsicherheit und eine große Klappe sind gefragt. Ein Kandidat katapultiert Weintrauben über eine Latte, während sein Teampartner die süßen Geschosse mit dem Mund auffangen muss. Paul und Andrej schnappen sich den Sieg und setzen ihre Aufholjagd fort. Es steht25:20.Spiel 10: "Blamieren oder kassieren"Beim Klassiker ist wieder Köpfchen statt Körpereinsatz gefragt! Es entwickelt sich ein ausgeglichenes Wissensduell mit überraschenden Lücken. Andrej zeigt Fairplay: Als aus dem Publikum zum Thema Ouzo die richtige Antwort zugerufen wird, verzichtet er auf den Punkt. Blamiert hat sich keiner - kassiert haben die Beautydocs! Neuer Spielstand: 35:20.Spiel 11: "Kisten halten"Es wird quergestapelt: Die Teams müssen in drei Minuten möglichst viele Kisten waagerecht an einer Wand aneinanderreihen und mit bloßen Händen halten. Nach einem Zielfoto-Check sichern sich Paul und Andrej zwar Runde 1, doch Dr. Rick und Dr. Nick zeigen sich davon unbeeindruckt und stapeln sich nach drei Runden zum 46:20!Spiel 12: "Fang den Golf"Jetzt fliegen Golfbälle! Ein Spieler schlägt Bälle, der Teampartner muss sie mit einer Klettfläche auffangen. Jeder Treffer zählt - doch wer zu viel riskiert und verfehlt, verliert seine gesammelten Punkte der laufenden Serie. Bei den Beautydocs läuft es wie am Schnürchen: Sie bauen ihre Führung auf 58:20 aus.Spiel 13: "Wer weiß mehr? Duett"Matchball für Team Beauty: Beim Wissensduell müssen die Teampartner abwechselnd richtige Antworten liefern. Während Paul Janke bei James Bond auf dem Schlauch steht, hat Dr. Rick mit "Skyfall" die Lizenz zum Siegen. Um 1:27 Uhr besiegen Dr. Rick und Dr. Nick Paul Janke und Andrej Mangold mit 71:20 und gewinnen 100.000 Euro, die an ein Tierschutzprojekt für Hunde in Bosnien und die "WorldChanger Foundation" spenden.Bildmaterial aus der Show steht ab sofort auf Schlag den Star (ProSieben) (https://www.picdrop.com/joyn/shows/schlagdenstar) zur Verfügung.Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 25.10.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Katrin DietzTel: +49 (0) 89 95 07 - 1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingNadine VadersTel: +49 (0) 89 95 07 - 1161Nadine.Vaders@ProSiebenSat1.comProSiebenEin Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6377273