Die Vicor-Aktie steht trotz deutlicher Kursverluste vor langfristigen Wachstumschancen, angetrieben durch den steigenden Energiebedarf moderner KI-Beschleuniger. Rekordumsätze, hohe Margen und eine solide Bilanz sprechen für das Unternehmen, während Kapazitätsengpässe und die Volatilität des KI-Sektors Risiken bleiben. Vicor entwickelt innovative Stromversorgungslösungen für anspruchsvolle elektronische Anwendungen. Die firmeneigene Vertical Power ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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