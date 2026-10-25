Dem DAX steht einmal mehr eine eminent wichtige Handelswoche ins Haus. Zahlreiche Konjunkturdaten sowie der eminent wichtige Fed-Termin verleihen der Handelswoche richtungsweisenden Charakter. Konjunkturdaten und Fed-Termin sind allerdings nicht die einzigen Klippen, die der deutsche Leitindex umschiffen muss. Die Quartalsberichtssaison läuft auf Hochtouren. Zudem gilt es, die Situation am Ölmarkt weiterhin genau im Auge zu behalten, hatte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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