Unterföhring (ots) -Was treibt Amerikas Waffenfans in Idaho um? Wie blicken indigene Amerikaner in South Dakota auf Trump und Washington? Was ist von der Angst und Wut in Portland nach den ICE-Einsätzen geblieben? Bevor am 3. November bei den Midterms der US-Kongress neu gewählt wird und die Trump-Regierung an Macht verlieren könnte, geht US-Korrespondent Axel Storm für :newstime auf Reporterreise durch die USA - ab Montag, 26. Oktober 2026, täglich um 19:45 Uhr in der "SAT.1 :newstime". Er will wissen, wie zwei Jahre Trump 2.0 in Washington, D.C. das Leben der Menschen in Amerika verändert haben. Sind die Ultrafans noch immer Ultrafans? Oder bröckelt das Bild des Präsidenten, der seine Partei wie kein anderer vor ihm auf Linie gebracht hat?Auf seinen insgesamt sechs Stationen trifft Axel Storm u.a. die Betreiber einer Shooting-Ranch, Angehörige von Opfern von Polizeigewalt und ein Mitglied vom Oglala-Lakota-Stamm im Pine Ridge Reservat. Dort zieht der News-Journalist, der bereits seit vier Jahren für ":newstime" aus den USA berichtet, das bittere Fazit: "Ich kann hier nichts von Trumps Goldenem Zeitalter sehen."US-Korrespondent Axel Storm auf Reporterreise vor den Midterms, ab morgen, Montag, 26. Oktober, bis Samstag, 31. Oktober 2026, täglich um 19:45 Uhr in der "SAT.1 :newstime" und auf Joyn (https://www.joyn.de/news).Pressekontakt:Sandra MohrCommunications & PRemail: sandra.mohr@prosiebensat1.comPhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@prosiebensat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6377354