Frankreichs Zinsaufschlag steigt auf ein 25-Jahres-Hoch. Was das für deutsche Anleger bedeutet, erklärt Martin Lück im Interview.
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Frankreichs Zinsaufschlag hat ein 25-Jahres-Hoch erreicht, da das Haushaltsdefizit mit 5,4 % deutlich über der EU-Grenze von 3 % liegt. Laut Martin Lück (Franklin Templeton) scheitern notwendige Sparmaßnahmen an massiven sozialen Protesten, wodurch Ausgaben lediglich verschoben statt gesenkt wurden. Die Finanzmärkte reagieren bereits auf die fiskalische Instabilität und die fehlende Bereitschaft der Regierung zu tiefgreifenden Kürzungen.