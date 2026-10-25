DJ Moody's belässt Frankreichs Kreditrating unverändert

Von Don Nico Forbes und Elias Schisgall

DOW JONES--Moody's Ratings hat das Kreditrating Frankreichs am Freitag unverändert gelassen. Die Ratingagentur behielt die Einstufung Frankreichs trotz eines stetigen Anstiegs der Verschuldung und der politischen Zersplitterung, welche die Eindämmung der Kreditaufnahme erschwert, bei Aa3. Moody's begründete dies mit der diversifizierten Wirtschaft des Landes und den starken öffentlichen Institutionen.

Der Ausblick bleibe aber negativ. Ausschlaggebend hierfür sei die politische Instabilität, welche die Bemühungen zur Bewältigung des fiskalischen Drucks erschweren könnte.

"Eine erhebliche und anhaltende fiskalische Anstrengung wird auch über die Präsidentschaftswahlen im April und Mai 2027 hinaus erforderlich sein, um Frankreichs öffentliche Finanzen auf ein solideres Fundament zu stellen und eine Schuldenlast zu stabilisieren, die im Jahr 2027 120 Prozent des BIP überschreiten wird", teilte Moody's am Freitag mit.

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October 25, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)

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