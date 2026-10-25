Straubing (ots) -
Ein erneutes Scheitern der Bundesregierung und Neuwahlen würden eine relative Mehrheit der AfD im Bundestag bedeuten - darüber ist man sich auch bei der CSU im Klaren und schließt deshalb die Reihen hinter dem keineswegs jedem sympathischen Kanzler. Die wiederholte Warnung Markus Söders, die Friedrich-Merz-Regierung sei die "letzte Patrone" zur Verteidigung der Demokratie, sitzt. Wer diesen Schuss immer noch nicht gehört hat, muss auf beiden Ohren stocktaub sein.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6377414
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