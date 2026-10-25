Kiel/Braunschweig/Osnabrück - Holstein Kiel hat am 9. Spieltag der 2. Bundesliga seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter setzte sich mit 3:0 gegen Dynamo Dresden durch.



Bereits in der 9. Minute brachte Giorgi Kvilitaia die Gastgeber in Führung. Nach einem Zuspiel von Phil Harres zog Kvilitaia aus halbrechter Position ab und traf ins lange Eck. Dresdens Torhüter Grill war zwar noch am Ball, konnte den Treffer jedoch nicht verhindern.



In der zweiten Halbzeit erhöhte Jonas Therkelsen in der 73. Minute auf 2:0. Eine Flanke von Faride Alidou wurde von der Dresdner Abwehr unzureichend geklärt, sodass Therkelsen den Ball vor die Füße bekam und mit einem abgefälschten Schuss in den linken Winkel traf. Den Schlusspunkt setzte Phil Harres in der 85. Minute. Nach einer Flanke von Therkelsen köpfte Harres aus kurzer Distanz zum 3:0 ein.



Dynamo Dresden hatte zwischenzeitlich die Chance zum Ausgleich, vergab jedoch in der 63. Minute einen Foulelfmeter. Der Dresdner Kapitän Hauptmann scheiterte mit einem schwach geschossenen Elfmeter am Kieler Torhüter Timon Weiner. Trotz weiterer Bemühungen gelang es den Gästen nicht, die Kieler Defensive ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Mit diesem Sieg klettert Holstein Kiel auf den 13. Tabellenplatz, während Dynamo Dresden auf Rang 16 abrutscht.



Eintracht Braunschweig setzte sich derweil im Niedersachsen-Derby mit 2:0 gegen Hannover 96 durch. Max Marie erzielte in der 17. Minute das entscheidende Tor, als er einen Abpraller von 96-Torhüter Weinkauf eiskalt abstaubte. Hannover fand nach dem Gegentreffer kaum ins Spiel zurück und blieb offensiv harmlos. Yann Sturm machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Einziger sportlicher Wermutstropfen für die Eintracht war die verletzungsbedingte Auswechslung von Ron-Thorben Hoffmann. Kurz vor Schluss wurde das Spiel allerdings für einige Minuten unterbrochen, nachdem offenbar aus dem Hannoveraner Block Pyrotechnik in den Innenraum geworfen worden war.



Der VfL Osnabrück sicherte sich schließlich einen klaren 3:0-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth. Daniel Kyereh eröffnete in der 37. Minute den Torreigen, als er nach einem Konter den Ball präzise in die linke Ecke schoss. Robin Meißner erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0, nachdem er von Kyereh bedient wurde. Ismail Badjie setzte in der 75. Minute den Schlusspunkt, als er nach einem abgefangenen Ball über das halbe Feld marschierte und sicher abschloss.





© 2026 dts Nachrichtenagentur