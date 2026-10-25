Straubing (ots) -
Dass es eine anonyme Spende geben sollte - das eigentlich Illegale an der Affäre also -, geht aus dieser Mail nicht hervor. Trotzdem erhärtet sich der Eindruck: Alice Weidel könnte mehr gewusst haben, als sie zugab. Bis heute lässt die AfD-Chefin auch die Frage unbeantwortet, ob sie den Spender kennt. Die Affäre könnte acht Jahre nach ihrer Enthüllung doch noch ungemütlich für sie werden.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6377417
Dass es eine anonyme Spende geben sollte - das eigentlich Illegale an der Affäre also -, geht aus dieser Mail nicht hervor. Trotzdem erhärtet sich der Eindruck: Alice Weidel könnte mehr gewusst haben, als sie zugab. Bis heute lässt die AfD-Chefin auch die Frage unbeantwortet, ob sie den Spender kennt. Die Affäre könnte acht Jahre nach ihrer Enthüllung doch noch ungemütlich für sie werden.
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