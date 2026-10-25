Die T-Mobile US-Aktie setzt ihren dramatischen Abwärtstrend fort und ist inzwischen auf den tiefsten Stand seit 2023 gefallen. Vom Rekordhoch bei 276,49 US$ haben sich die Verluste bis zum jüngsten Wochentief bei 146,32 US$ auf rund -47% summiert. Wie bereits mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig in seiner Analyse "Jetzt könnte es zappenduster werden" warnte, wächst insbesondere durch die Expansionspläne von SpaceX der Druck auf den US-Mobilfunkmarkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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