Sinsheim - Am 7. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen mit 3:0 gewonnen.



In der 79. Minute erzielte Andrej Kramaric das Führungstor für die Gastgeber durch einen verwandelten Elfmeter. Zuvor war Hoffenheims Stürmer Fisnik Asllani bei einem hohen Ball in den Strafraum von Bayers Verteidiger Edmond Tapsoba im Luftduell getroffen worden und dadurch zu Fall gebracht worden. Nach einer VAR-Überprüfung entschied der Schiedsrichter nach Ansicht der Bilder auf Strafstoß.



In der 89. Minute baute Alexander Prass die Führung für Hoffenheim weiter aus. Bayers Verteidiger Loic Badé und Hoffenheims Stürmer Max Moerstedt waren im Mittelfeld gehörig mit den Köpfen aneinandergeprallt, aber das Spiel lief weiter, sodass die Kugel anschließend zu Prass durchrutschte, der das Leder hoch in die Maschen knallte. Beim Jubel zog Prass sein Trikot aus, wofür er noch die gelb-rote Karte sah.



In der 7. Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte traf Moerstedt zum 3:0-Endstand. Nachdem Kramaric das Leder aus der Drehung an die Latte gechippt hatte, stand Moerstedt anschließend goldrichtig und staubte ab.



Durch den Sieg klettert Hoffenheim auf den 10. Tabellenplatz, während Leverkusen auf dem 4. Rang bleibt.





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