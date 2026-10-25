Freiburg - Zum Abschluss des 7. Spieltags der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München auswärts gegen den SC Freiburg mit 3:1 gewonnen und damit die Tabellenführung verteidigt.



In der 16. Minute erzielte Dayot Upamecano das Führungstor für die Bayern. Am eigenen Strafraum hatte FCB-Innenverteidiger Upamecano einen Schuss von Freiburgs Mittelfeldspieler Niklas Beste abgefangen und leitete anschließend sofort den Konter ein. Über Bayerns Mittelfeldspieler Konrad Laimer kam das Leder auf die rechte Seite zu dessen Teamkollegen Michael Olise, der im Zentrum den sprintenden Upamecano bediente. Letzterer eilte daraufhin einmal durch die gesamte gegnerische Hälfte, sodass er alleine auf Freiburgs Torhüter Mio Backhaus zulaufen und unbedrängt zur Führung einschieben konnte.



In der 43. Minute baute Serge Gnabry die Münchner Führung weiter aus. Nachdem Gnabry den Ball auf der linken Seite zu seinem Teamkollegen Nathaniel Brown gepasst hatte, startete er durch und bekam das Leder von Brown im Strafraum in den Lauf gelegt. Anschließend tunnelte Gnabry den Freiburger Keeper Backhaus per Flachschuss aus spitzem Winkel und traf ins kurze Eck.



In der 82. Minute erzielte Tom Bischof per Eigentor den Anschlusstreffer für die Gastgeber. Freiburgs Verteidiger Jordy Makengo hatte seinen Gegenspieler Laimer getunnelt, drang anschließend in den gegnerischen Strafraum ein und passte den Ball an den Fünfmeterraum, wo Bischof eigentlich klären wollte, aber unglücklich ins eigene Tor traf.



In der 5. Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte traf Michael Olise zum 3:1-Endstand. Freiburgs Torhüter Backhaus hatte weit vorne am Mittelkreis den Ball nach vorne geschlagen, der aber postwendend wieder zurückkam. Anschließend versprang Backhaus der Ball im Duell mit Olise, der das Leder eroberte und aus über 30 Metern ins leere Tor traf.



Durch den Sieg verteidigt der FC Bayern die Tabellenführung, während Freiburg auf dem 3. Rang bleibt.





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