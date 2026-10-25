SUMPERK, Czech Republic, Oct. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dormer Pramet hat sein Fräsen- und Gewindeschneiden-Portfolio um vier neue Produkte erweitert, die Herstellern dabei helfen sollen, ihre Produktivität zu steigern, die Prozesssicherheit zu verbessern und die Kosten pro Bauteil zu senken. Diese Ergänzungen eignen sich für das Eckfräsen, das Entgraten, das Gewindeschneiden in hochfestem Stahl sowie für das Schruppen mit hohem Vorschub.

Die Markteinführung umfasst die neuen Eckfräserserien STD11 und STD17, ein erweitertes Sortiment an mehrschneidigen Vollhartmetall-Anfasfräsern, zusätzliche Black-Shark-Gewindebohrergrößen sowie neue BNMX-10-Wendeschneidplatten für das Schruppen mit hohem Vorschub.

Zusammen unterstützen diese Neuerungen Anwendungen in den Bereichen Allgemeiner Maschinenbau, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Werkzeug- und Formenbau, Bergbau, Baumaschinen sowie in anderen anspruchsvollen Produktionsumgebungen.

Eckfräs-Serien STD11 und STD17

Die neuen Baureihen STD11 und STD17 vereinen vielseitige Fräser mit dreieckigen Wendeschneidplatten, die über drei Schneidkanten verfügen. Interne Tests und Kundentests haben eine höhere Produktivität, eine gleichmäßigere Schneidleistung und geringere Kosten pro Werkstück gezeigt. Spezielle Geometrien decken Schlicht-, mittlere und Schruppbearbeitung sowie die Bearbeitung von Aluminium ab, wobei der STD11 Schnitttiefen von bis zu 7 mm und der STD17 von bis zu 11 mm unterstützt. Mit Fräserdurchmessern von 20 bis 200 mm bieten diese Produktreihen eine vielseitige Lösung für Anwendungen in den Bereichen Allgemeiner Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrt bis hin zur Großserienfertigung.

Mehrschneidige Fasenfräser aus Vollhartmetall zum Fräsen von Fasen

Das erweiterte Sortiment an Vollhartmetall-Fasenfräsern bietet vielseitige Lösungen zum Entgraten, Anfasen und zur Kantenformgebung bei Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetallen, Superlegierungen und Titan. Erhältlich in metrischen und Zoll-Abmessungen, mit Spitzenwinkeln von 60°, 90° und 120° sowie Geometrien mit 3, 4, 5 und 6 Schneiden haben interne und kundenseitige Tests in einer Vielzahl von Produktionsumgebungen einen reibungslosen Schneidvorgang, einen effizienten Materialabtrag und eine verbesserte Schlichtoberfläche nachgewiesen.

Die Black Shark Gewindebohrer-Serie für hochfeste Stähle wurde erweitert und deckt nun den Durchmesserbereich von M3 bis M24 ab. Neu hinzugekommen sind die Größen M16, M20 und M24.

Speziell entwickelt für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen wie Hardox, Toolox und Armox, bieten die Gewindebohrer eine zuverlässige Standzeit sowie eine gleichbleibend hohe Gewindequalität in anspruchsvollen Anwendungen.

Typische Einsatzbereiche sind:

Bergbau- und Baumaschinen

Schwermaschinenbau

Sicherheits- und Schutzanwendungen

BNMX-Wendeschneidplatten

Die neuen direktgepressten BNMX 10-Wendeschneidplatten bieten eine wirtschaftliche Lösung für Hochvorschub-Schruppbearbeitungen in Stahl und Gusseisen.

Mit ihrer M-Geometrie und einer robusten Schneidkante ergänzen sie das bestehende Programm der geschliffenen BNGX-Wendeschneidplatten und erweitern das Anwendungsspektrum für die gängigsten Bearbeitungsaufgaben.

Die BNMX 10-Wendeschneidplatten sind vollständig kompatibel mit den bestehenden SBN10-Fräserkörpern und können in Fräsern mit Zylinderschaft, modularer Aufnahme sowie Aufsteckfräser-Ausführung eingesetzt werden.

Brian Davis, Vizepräsident für Produktmanagement und Forschung und Entwicklung, sagte:

"Diese neuen Lösungen für das Fräsen und Gewindeschneiden unterstreichen unser Engagement für praxisorientierte Innovationen, die Herstellern helfen, ihre Produktivität und Kosteneffizienz zu steigern. Durch die Kombination vielseitiger Werkzeugkonstruktionen mit optimierten Geometrien ermöglichen wir unseren Kunden zuverlässige Leistung und mehr Sicherheit bei einer Vielzahl von Bearbeitungsanwendungen."

Die neuen Produkte sind weltweit über die Vertriebsmitarbeiter von Dormer Pramet und autorisierte Händler erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter dormerpramet.com.

Über Dormer Pramet

Dormer Pramet ist ein weltweit führender Anbieter von Zerspanungswerkzeugen und damit verbundenen Dienstleistungen und unterstützt Hersteller in über 100 Märkten weltweit. Mit einem weltweiten Netzwerk aus Vertriebsniederlassungen und Produktionsstätten vereinen wir Lösungen für das Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden und Bohren unter einer einheitlichen Marke.

Aufbauend auf einer über 100-jährigen Tradition arbeiten wir eng mit Händlern und Endanwendern zusammen, um zuverlässige Werkzeuge, praktische Beratung und leicht zugängliche Schulungen anzubieten, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Bearbeitungsaufgaben souverän zu meistern. Durch die Kombination starker Produktmarken und eines globalen Lieferantennetzwerks erleichtern wir unseren Partnern den Zugang zu den richtigen Lösungen zum richtigen Zeitpunkt und ermöglichen es ihnen so, effizient zu arbeiten und in jeder Situation sicher zu wachsen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

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Contact: communications@dormerpramet.com