München (ots) -Klare Sache in Bremerhaven! 6:2 fertigen die Fischtown Pinguins den ERC Ingolstadt ab und beenden damit die vier Spiele andauernde Siegesserie der Ingolstädter. Ein erfolgreiches Spiel war es einzig für Daniel Pietta, der nach seinem Doppelpack nur noch 8 Punkte hinter dem Allzeit-Scoring-Rekord von Patrick Reimers (859 Punkte) steht. Aufseiten der Bremerhavener, die mit 5 Siegen und 7 Niederlagen aus den ersten 12 Spielen noch nach der Konstanz suchen, freut sich Colt Conrad über eine "richtig gute Teamleistung. Wir sind happy, dass sich das ausgezahlt hat."Die Nürnberg Ice Tigers sind nach 13 Spieltagen die Überraschung der DEL! Mit einem 4:2 in Iserlohn behaupten die Franken Platz 2 in der Tabelle. Nationalspieler Samuel Dove-McFalls überzeugt mit Doppelpack und freut sich: "Das ist nach 3 Saisons mein 1. Sieg hier in Iserlohn mit Nürnberg. Wir sind defensiv stabil geblieben. Das ist der größte Unterschied zur letzten Saison. Unser Powerplay liegt bei 30 Prozent - mehr geht fast nicht." Beim Letzten Iserlohn (9 Punkte) macht sich hingegen Ratlosigkeit breit: "Wir brauchen mehr Charakter, um in der Liga zu bestehen. Gerade bin ich auch etwas überfragt", rätselt Dennis Lobach.Einen Gala-Abend erwischte Münchens Urgestein Patrick Hager. Beim 4:2 in Krefeld war Hager mit Dreierpack und Assist an allen Toren direkt beteiligt - und das an alter Wirkungsstätte und zum 90. Jahrestag der Pinguine. "Ich habe hier die Chance bekommen, die ersten Füße auf DEL-Eis zu kriegen und bin unglaublich gut aufgenommen worden. Ich bin unglaublich dankbar für die 5 Jahre, die ich hier hatte", erinnert sich Hager. Für die Münchner ist es der vierte Sieg aus den letzten 5 Spielen. Hager: "Ich glaube, dass wir unser Spiel gefunden haben. Wenn wir unser System spielen, hart in den Zweikämpfen sind, wird es für jeden Gegner schwer, uns zu schlagen." Daran dürfen sich als nächstes die Straubing Tigers versuchen, am kommenden Freitag ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel." Des Tigers selbst konnten sich ebenfalls 4:2 in Augsburg durchsetzen.Ebenfalls richtig formstark sind die Eisbären Berlin. Der Titelverteidiger ist nach dem neunten Sieg aus den letzten 10 Partien und einem 4:1 in Schwenningen weiter durch die Liga. "Es ist einfach bei den Eisbären im Tor zu stehen", erklärt Neu-Keeper Jack Lafontaine selbstbewusst: "Meine Defensive ist richtig stark und ich muss nur zwei- bis dreimal bei 100%-Chancen auf dem Posten sein." Schlecht für Schwenningen: Sebastian Uvira scheidet früh verletzt aus.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum aktuellen Spieltag in der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Dienstag folgt das Topspiel des 12. Spieltags: Kölner Haie - Adler Mannheim (live bei MagentaSport ab 19.00 Uhr).Pinguins Bremerhaven - ERC Ingolstadt 6:2 | "Richtig gute Teamleistung": Bremerhaven lässt Ingolstadt keine ChanceLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=anRIZzJia0JhUXN1ZmxlY1pNKytFeWNYNHRVK0RUL3lDMHYwcCtXQTRTST0=Erfolgreicher und frustrierender Abend für Daniel Pietta. Bei der klaren Niederlage erzielte der 39-Jährige beide Treffer der Ingolstädter und steht jetzt nur noch 8 Punkte hinter dem Allzeitrekord von Patrick Reimers (859 Punkte). Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=VHNqTWNrbDRadHYwN2FvT1VwT2dRcjNXaUUySUM0MSt3eWp3czZxQ0x1VT0=Abbott Girduckis, Spieler Ingolstadt: "Ich glaube, dass wir keinen guten Start hatten. Wir liegen im 1. Drittel hinten, gegen dieses Team, das defensiv so gut spielt. Das ist einfach nicht gut, wenn du rauskommst und das passiert." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cmdEdDRMSllQWUY3QWswY3hFN2UvRlBtalMrRXFaU1ptYXQ5U28wYmlrWT0=Colt Conrad, Bremerhavener Torschütze zum 4:1: "Das ist fantastisch! Wir haben hier auf einige Siege gehofft. Dann ist es schön, wenn sie endlich kommen. Das war über 60 Minuten eine richtig gute Teamleistung. Wir sind happy, dass sich das ausgezahlt hat." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Tm0rdkJWMGRYYnMxbi9nNDZvVXpubHlYRnY1bExlSlV5Wll3SlRQS0paOD0=Iserlohn Roosters - Nürnberg Ice Tigers 2:4 - Trotz Doppelpack von Cole Maier: Nürnberg überzeugt bei den Special Teams und bleibt ZweiterAlle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=L0J4R3VLSTN2TXl1OGcxbExrOWphdjJWWUwwK1dGb1RPd3BXdC93dTB3bz0=Dennis Lobach, Iserlohn Roosters: "Bei den Special Teams haben wir zu viel hergegeben. Das war aber auch im Fünf-gegen-Fünf zu wenig. Wir brauchen mehr Charakter, um in der Liga zu bestehen. Gerade bin ich auch etwas überfragt."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=eXNhLzVUcmRZaCtabWo0WE81cDcxS2pWR0xtYktZbm9jUlRYOFpTV1JuUT0=Samuel Dove-McFalls, Nürnberg Ice Tigers, trifft in Iserlohn doppelt: "Das ist nach 3 Saisons mein 1. Sieg hier in Iserlohn mit Nürnberg. Wir sind defensiv stabil geblieben. Das ist der größte Unterschied zur letzten Saison. Unser Powerplay liegt bei 30 Prozent - mehr geht fast nicht."Der Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=aWNlTDMxRHJPOTQ2d3dZMlVmZEFWREFSU2V0SEdzZEZ6aDQxbWk2T0x6WT0=Tristesse am Seilersee - Pfiffe in Iserlohn - Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=VUlNdzhRUDYxVGNKUkhlYU8vSDV2TTJXTVFPVENLN3FyMzlMMnorZXduZz0=Ein Fall von "ausgerechnet": Iserlohns Cole Maier trifft gegen seinen Ex-Verein doppelt.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=YkI5SnZtc0svcmhmNkthRURINXB5eUhkWnRydllIcktxM2pzam5nNThNOD0=Nürnbergs Heigl-Zwillinge strotzen gerade eigentlich vor Selbstvertrauen. Hier scheitert Niklaus Heigl aber mit einem Penalty.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=UWlrdVNJSkV4NGZncXBCVlNQYWh6N1FMRTJlVTFITWJzYVY4ZWdlS2k1ST0=Krefeld Pinguine - EHC Red Bull München 2:4 | Hager-Gala an alter Wirkungsstätte: EHC gewinnt souveränLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=QWczTzZ6Q3RrVDFIa2tUemlUL2x2WEtYYUdqbzFiVzZzblFpNnhGd2xFRT0=Galaabend für Patrick Hager! Dem Münchner gelingt in Krefeld ein Dreierpack! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cVNDa2tDWVJOakN1RTJWSjJVZGsrWjRsTXhSYzVFVEd5UDBxTmNNeDM4Zz0=Daniel Bruch, Spieler Krefeld: "Wir haben in dem Spiel gute Akzente gehabt. Das ist auch ein bisschen unglücklich mit den Schiedsrichtern. Aber das gehört zum Sport dazu. Das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir müssen vorne mehr Druck machen, irgendwie die dreckigen Tore schießen. München ist auf jeden Fall eine super Mannschaft. Daran müssen wir für die nächsten Spiele anknüpfen und weiter arbeiten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bEVjQXU3SnhzYU9xSEFTb0ZvVVhQSENYMzhDTktGQzk2K1d2Zkh1bGwyWT0=Patrick Hager, drei Tore und ein Assist in Krefeld, ob es ein perfekter Nachmittag war: "Ja, auf jeden Fall! Wir sind super happy, dass wir hier 3 Punkte mitgenommen haben. Man sieht, was hier drin los ist. Das ist hier ein sehr schweres Auswärtsspiel. Krefeld hat auch sehr viel richtig gemacht. Wir sind einfach froh um die 3 Punkte."...über seine Rolle als "Partycrasher" für Krefeld: "Wir wollten einfach die Punkte holen. Da geht es nicht um den Partycrasher. Der Verein hier hat so viel Tradition. Die Liga ist froh, dass sie zurück sind."...über seine Beziehung zu den Krefeldern, bei denen er 5 Jahre gespielt hat: "Ich habe hier die Chance bekommen, die ersten Füße auf DEL-Eis zu kriegen und bin unglaublich gut aufgenommen worden. Ich bin unglaublich dankbar für die 5 Jahre, die ich hier hatte. Das ist ein leidenschaftliches Publikum. Das macht es aus."...über den 4. Sieg aus den letzten 5 Spielen: "Ich glaube, dass wir unser Spiel gefunden haben. Wenn wir unser System spielen, hart in den Zweikämpfen sind, wird es für jeden Gegner schwer, uns zu schlagen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N2JJZEdIQVVodDVIUC9BaUdwVzh0UXF3dXBmWGNlL29XUVdRQ0ZIdmtUND0=Schwenninger Wild Wings - Eisbären Berlin 1:4 - Joacim Eriksson kann im Schwenninger Tor wiederholt nicht überzeugen.Alle Tore in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=cW4zVFNvQWU0MWtsa1QvcXdSemtDaTdlRjFGUWtheVpqekxvM3dXVlNQMD0=Jack Lafontaine, Keeper Eisbären Berlin: "Das ist keine leichte Halle und wir waren hungrig auf die Pucks. Bei Berlin ist es einfach im Tor zu stehen. Meine Defensive ist richtig stark. Ich muss nur 2 bis dreimal für 100% Chancen da sein." Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=M1g1bDV5eFJMTE5LY0JDKzJHWldPWkVoL1NFaWRKcHRiMEwzOGp4TFlVOD0=Alexander Karachun, Schwenninger Wild Wings: "Wir haben lang gut mitgehalten und gute Arbeit geleistet. Am Ende waren wir aber eine Klasse unterlegen. Beim 1:4 war der Sack zu."Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=azFMRm9qcEJ1NGxGWGlhckRQY3IyMmtRc3RFZ0ZNQUZZOC9LZDRPQ0p0Yz0=Ehrung für 700 DEL-Spiele für Schwenningens Mirko Höfflin. Er ist der 79. Spieler in der Geschichte, der diese Marke erreicht.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=OTJWaG9oaHJCVmJ0eGNyMm9ya2xpZkV5dWZHUWZDVzIxNHdnN1BoVWVHbz0=Schockmoment für Schwenningen: Sebastian Uvira verlässt die Partie verletzt. Die Diagnose steht noch aus.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=OTVSN1lyK1hFOVY0WU91SWxpdW1mSXliZmtXZWpQZlA1RnV5RCtnM1l4az0=Augsburger Panther - Straubing Tigers 2:4 | 1. Saisontor: Varejcka-Erlösung in Augsburg: "Habe diese Saison schon lange auf dieses Tor gewartet"Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=K291cjVabTZlU0d4djhmZEJDbzQvVVRENi9jejZVWGRtTHZTQ2lKV3lhWT0=Alexander Blank, Augsburger Doppelpacker: "Wir waren heute das ganze Spiel über einen Tick zu langsam in den Battles. Wir haben viel mehr Battles als Straubing verloren. So ein knappes Spiel wird da entschieden."...über das Powerplay der Augsburger: "Unser Powerplay war heute scheiße. Wir sind nicht reingekommen, wir hatten keine gefährliche Situation. Wir haben kein Momentum daraus generiert. Das war einfach ein schlechtes Überzahlspiel heute von uns."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z25Hb2ZCUmh6M3pjZHowNnk2Yys3SUVFbFZ1Ly9RZDFuU3JNbmlndGxQdz0=Filip Varejcka, Straubinger Torschütze zum 3:1: "Der Treffer fühlt sich schon besser an [als der Assist]. Darauf habe ich schon lange gewartet, auf das Tor diese Saison. Ich hatte unglaublich viele Chancen. Jetzt hat es endlich funktioniert." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bktNSkRkKzN2clFUcFkzWVhNUzQyY0NmLzR0QTF6UmE4czc1bFJqVlU1VT0=Löwen Frankfurt - Grizzlys Wolfsburg 1:2 (SO) - Überragend im Tor: Strahlmeier beendet die Niederlagenserie der WolfsburgerAlle Tore in der regulären Spielzeit in einem Clip:clipro.tv/player?publishJobID=SS9rYlF1cDhZWm1PekdxNGJkYzNRYlE0d3dKancreWpMRHR5a0g0U0Vkdz0=Die Entscheidung im Penalty-Schießen - Wolfsburg siegt in Frankfurt.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=WG1NaHNRYis4eWZJWWhCd1llMmJzMmJyakNra2tPdmJSVnpubllaVjMzQT0=Phantomtor: Frankfurts Treffer durch das Außennetz wird zurückgenommen.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=dmJEcGowWVo1WGdUS1lmM1I4VjdPckc5MGY3MGhEVmVJSGo5THRMSFJOWT0=Dreifachchance für Frankfurt in doppelter Überzahl.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=UnpaUk1TWitwVmxFY1lWL1FKT1pTUDhPaXhha0d3cHMvTUVVaXFTUTVnaz0=Wolfsburgs Keeper Dustin Strahlmeier bringt die Frankfurter immer wieder zur Verzweiflung.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=TjhibnowQXBucmc1QjNTZmg5TFBjMGNNb2Y4b3B5VkV6blF0Yy9vbGc1TT0=Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL | 12. SpieltagDienstag, 27.10.2026ab 19.00 Uhr: Kölner Haie - Adler MannheimPENNY DEL | 41. Spieltag (vorgezogene Partie)Mittwoch, 28.10.2026ab 19.15 Uhr: Krefeld Pinguine - Schwenninger Wild WingsPENNY DEL | 13. SpieltagDonnerstag, 29.10.2026ab 19.00 Uhr: Augsburger Panther - Löwen FrankfurtFreitag, 30.10.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr als Einzelspiel abrufbar: Nürnberg Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg, Krefeld Pinguine - Kölner Haie, Adler Mannheim - Pinguins Bremerhaven, ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin, Iserlohn Roosters - Schwenninger Wild Wings, Straubing Tigers - EHC Red Bull MünchenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6377469